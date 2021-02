El mensaje de Gina Carano, de 'The Mandalorian', con el que agradece el apoyo de sus fans ante sus polémicas declaraciones en Twitter

Si eres fan de 'The Mandalorian', la serie de Disney+ que es el último gran éxito de la saga Star Wars -su segunda temporada se estrenó a finales del año pasado en la plataforma de contenidos a la carta-, sabrás quién es Gina Carano, la actriz que interpreta al personaje de Cara Dunne en la ficción.

Y si no lo eres, te contamos que Dunne es uno de los caracteres principales de la serie, una guerrera y tiradora experta amiga de Din Djarin, protagonista principal de una historia de la que ha salido el regalo más viral de la pasada Navidad, el 'Baby Yoda'. También es posible que en las fotos promocionales Gina Carano te recuerde ligeramente a Xena, "La princesa guerrera", pero eso es otro tema... Cosas de haber crecido en los 90.

Experta en artes marciales mixtas, deporte en el que fue una de las mejores luchadoras del mundo a nivel profesional, y nacida en la ciudad de Dallas (estado de Texas) hace 38 años, Carano acumula una notable presencia cinematográfica desde el año 2012 en producciones relacionadas con su especialidad, la acción.

Desde entonces, ha trabajado en cintas como 'Fast&Furious 6' o 'Deadpool', donde dio vida a Angel Dust, pero ha sido con 'The Mandalorian' cuando ha alcanzado mayor atención mediática en su carrera hasta la fecha.

Pues bien, una vez introducido el contexto a quienes no sigan la serie de Disney+, ya sí podemos abordar la polémica que ha convertido a Gina Carano en protagonista en la primera plana de la crónica social norteamericana y que le ha llevado ahora a publicar un mensaje de agradecimiento a quienes le han apoyado en Twitter.

Resulta que Carano es muy activa en esta red social. Pero no como lo son otros muchas celebrities. Ella se moja mucho en los temas de actualidad; de hecho, no la importa meterse hasta el fondo de los charcos. Y defiende ideas muy conservadoras, afines al partido republicano. Detalle importante este en la historia.

Por ejemplo, ha llegado a criticar públicamente la obligación de llevar mascarillas: "Los demócratas nos recomiendan que llevemos vendas en los ojos además de mascarillas para no enterarnos de lo que está pasando", es el meme que publicó al respecto el pasado noviembre en la red del pajarito.

También ha llegado a insinuar que es partidaria de la teoría conspiranoica del fraude electoral contra el expresidente Trump en las últimas elecciones a la Casa Blanca al dar 'like' a distintos tweets que simpatizaban con el asalto al Capitolio del pasado día de Reyes. E incluso llegó a "vacilar" a aquellas personas que eligen incluir los pronombres con los que se sienten identificados en su bio de Twitter. "Gina Carano boop/bop/bep", se puso en el nombre de su cuenta -ya no lo tiene puesto así-.

A partir de estas y otras declaraciones y gestos polémicos, la comunidad tuitera que defiende valores y pensamientos opuestos se organizó con el hashtag #FireGinaCarano. Lo hicieron no solo para criticar su manera de pensar, sino para pedir incluso su despido de la serie que la ha convertido en estrella mundial.

Enfrente, sus seguidores hicieron lo propio. Primero con el hashtag #StandWithGinaCarano y más recientemente con otro, #WeLoveCaraDune, en referencia al personaje que interpreta en 'The Mandalorian'. El lío estaba montado. Y más en Twitter, el contexto ideal para este tipo de polémicas tomadas por las opiniones polarizadas, lejanas al consenso.

Tampoco ha tenido ganas de apagar el fuego Gina Carano, que ha dicho en varias ocasiones su decisión firme de continuar en Twitter, la última a comienzos de año en una charla en el canal de Youtube 'Drunk 3PO'.

Y prueba de la firmeza de esta decisión de la actriz es el vídeo que ha publicado en las últimas horas en la red social para agradecer el amor y el apoyo recibido por los fans de la serie y de aquellos que piensan como ella a través del mencionado hashtag #WeLoveCaraDune, convertido en trending topic."Quiero que sepáis que os veo y que me inspiráis", dice Carano a sus seguidores en una pequeña declaración grabada que ha compartido junto a un mensaje en el que reconoce sentirse bendecida.

