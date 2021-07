El nuevo look de Gerard Piqué y otros famosos que se han quitado la barba

Gerard Piqué revoluciona la red Instagram al mostrar su rostro sin barba. ¡El cambio de look más radical que hemos visto hasta el momento entre los famosos!

Irene Díaz

Cómo nos gustan los cambios radicales. Sobre todo si tienen que ver con famosos y algún retoque como la barba o el cabello. Estos generalmente si son frecuentes, marcan la personalidad de cada uno y un pequeño (o gran) retoque puede provocar una revolución en redes. Son algunos los famosos que en último año han decidido coger máquina de afeitar en mano para decir adiós a ese barbita que les identifica. ¿Entre ellos? El defensa del FC Barcelona, Gerard Piqué, que aunque "nos encante esa barbita", ha desaparecido de su rostro como por arte de magia y nos ha dejado impactadas con su nuevo cambio de look que ha fomentado comentarios hasta de varios futbolistas conocidos como Casillas o De Gea, entre otros.

"Younger", comentaba Gerard Piqué en un post donde mostraba su nuevo cambio de look. Ha decidido decir adiós a su barbita (no sabemos si para siempre o solo por un tiempo), pero lo que sí sabemos es que ha sido un cambio de look muy comentado al que han aprovechado algunos de sus amigos y compañeros para 'vacilar' a través de las redes. ¿El comentario más destacado? El de Iker Casillas que con mucho cariño y carácter vacilón escribía a su amigo "Mounguer", creando así un juego de palabras muy divertido.

Hemos de reconocer que aunque nos encantara la barbita (como diría Shakira en su canción), la verdad es que este cambio de look le favorece muchísimo y como él mismo expresa, le rejuvenece.

Este cambio de look ya lo hemos visto en otros famosos que no han pasado desapercibidos. Y es que la barba, si es frecuente en el rostro, al eliminarla crea un efecto impactante e irreconocible como nos sucedió hace unos días con Juan del Val. El marido de Nuria Roca ha decidido este verano también deshacerse de todo vello y su característica barba, y es increíble el cambio. ¡No le reconocemos!

Otros famosos que decidieron cortar por lo sano con su barba fueron Ryan Reynolds o Dani Rovira. Este último tuvo que despedirse de su barba por un papel en una película y aunque estaba irreconocible, lucía guapísimo. ¿Estamos ante una nueva tendencia este verano "adiós barba"?

Instagram sorprendemos más con cambios de look tan radicales como el de Gerard Piqué, ¿quién es quién? Y el siguiente que nos sorprenda es… ¡Nos encantan las adivinanzas!