La genial respuesta de Beyoncé a los que critican sus cambios de peso

Por algo la llaman Queen B.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Beyoncé ha vuelto a demostrar una vez más que piensa utilizar su estatus de celebrity para defender todas aquellas situaciones en las que las mujeres reciben un trato muy diferente al de los hombres. Y es que cuando nadie se interesa por el peso de un cantante masculino, Beyoncé ha tenido que lidiar durante toda su carrera con los comentarios acerca de su figura. Algo que siempre le ha molestado y que no ha dudado en denunciar en cada entrevista en la que le preguntan por el tema.

Así pues, a sus 38 años y con tres hijos, Beyoncé ha confesado cómo lo hace para que los comentarios sobre sus fluctuaciones de peso ya no le afecten. Y atentas porque es el mejor consejo que te darán nunca: "Con el paso del tiempo he aprendido a que todo me de igual. En especial, todas las críticas que tienen que ver con mi peso no me importan una jo*ida mi*rda".

Más directa y explicita que nunca, Beyoncé ha asegurado que convertirse en madre fue algo que le ayudó muchísimo a aceptar su cuerpo: "La maternidad me ha enseñado a valorarme por lo que soy y no por mi apariencia física. Si hace 15 años alguien me hubiese dicho que mi cuerpo pasaría por tantísimos cambios no me lo hubiese creído, pero ahora mismo no podría estar más orgullosa de mis curvas".

Unas declaraciones que han dejado claro, de nuevo, que Beyoncé no está dispuesta a dejar que el peso controle su vida. Una decisión que ya tomaron muchas celebrities, como por ejemplo Rihanna. La de Barbados decidió que ni la industria de la música ni del entretenimiento dictaría su talla y ahora vive más feliz y liberada que nunca. Tomemos nota, queridas.