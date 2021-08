Gal Gadot: actriz, superheroína y mamá tras las cámaras

Ha compartido en Instagram una imagen poco habitual en los rodajes

Desde que conocemos a Gal Gadot (la mayoría, a raíz de las películas de ‘Wonder Woman’), la actriz no ha dejado de sorprendernos por su extraordinaria fortaleza tanto delante como detrás de las cámaras. Para poder meterse en la piel de esta superheroína, tuvo que someterse a intensas sesiones de entrenamiento, llegando a subir 17 kilos de masa muscular.

No obstante, aunque no dejamos de reconocer el mérito que tiene metiéndose de lleno en este célebre personaje, lo realmente sorprendente es conocer el modo en que ha sabido compaginar su vida profesional y personal. Junto con su esposo, Yaron Varsano, es madre de una familia numerosa en la que han nacido tres niñas: Alma, en 2011, Maya (2017) y Daniella (2021).

Teniendo en cuenta que en 2017 estrenó dos superproducciones de la talla de ‘Wonder Woman’ y ‘La Liga de la Justicia’ es razonable preguntarse cómo ha podido sacarlo todo adelante con éxito cuando le han coincidido acontecimientos tan importantes. Ante esta posible pregunta, la propia actriz ha dado su respuesta a través de su cuenta de Instagram.

En ella, ha compartido con sus 60 millones de seguidores unas imágenes que explican lo que para ella es ser madre. “Solo yo, en el backstage, siendo mamá”, comenta en las fotos, en las que aparece sentada en lo que parece la silla de un set de rodaje con un sacaleches al mismo tiempo que sus compañeros de peluquería y maquillaje trabajan en su personaje.

Gracias a este gesto, la que será la protagonista del próximo biopic de ‘Cleopatra’ ha demostrado que ser actriz y ser madre no siempre es tan fácil como parece. Aunque es una intérprete reconocida en todo el mundo, nunca ha dejado de reivindicar la importancia de su papel como madre y el apoyo que siempre ha recibido por parte de su familia.

Teniendo en cuenta que a fue a finales del pasado mes de junio cuando dio a luz a su tercera hija, lo más normal hubiera sido que la actriz se tomara un descanso para cuidar a la pequeña durante sus primeros meses. Sin embargo, debido a sus compromisos profesionales (entre los que se encuentra el estreno de su próxima película para Netflix, ‘Red Notice’, el próximo 12 de noviembre) y ante a imposibilidad de llevarse al bebé al ‘backstage’, Gal Gadot se ha visto en la obligación de aprovechar sus ratos libres en los rodajes para llenar biberones.

Entre otros de sus proyectos futuros se encuentra la película ‘Irena Sendler’, la producción de ‘Heart Of Stone’ o la tercera entrega de Wonder Woman’. Solo por el hecho de saber que no ha dejado de trabajar ni estando embarazada ni ya con su pequeña en el mundo, no podemos negar que la actriz es la auténtica encarnación de la Mujer Maravilla.