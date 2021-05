'Friends: The Reunion': revelado el secreto mejor guardado de Jennifer Aniston y David Schwimmer

Los actores que interpretaron a Ross y a Rachel confesaron que estuvieron enamorados. Te contamos todos los detalles de este bombazo.

Por fin después de tantos años de espera hemos podido ver de nuevo a nuestros seis amigos favoritos de la televisión juntos. La nostalgia nos hizo derramar más de una lágrima durante el programa especial de Friends.

"Friends: The Reunion," arranca con el elenco llegando uno a uno al plató número 24 de Warner Bros., el mismo en el que se grabó Friends entre 1994 y 2004. Todo estaba exactamente igual que hace 17 años. El antiguo decorado estaba completamente reconstruido, pero esta vez en la pantalla no veíamos una escena cómica de la aclamada sitcom, sino anécdotas personales del reparto y alguna que otra revelación, como que Courtney Cox solía apuntar en la mesa o las manzanas parte de su guion.

El encargado de llevar la entrevista grupal de este esperado encuentro fue James Corden. Y fue justo gracia a él que nos enteramos del secreto mejor guardado de Friends. Todos estaremos de acuerdo en que la pareja de Ross y Rachel fue siempre nuestra favorita. Sus idas y venidas nos recordaban nuestras propias relaciones, era una pareja llena de imperfecciones, lo que la hacía real. Y eso nos encantaba. Y ¿qué fan de la serie no fantaseó con que Jennifer Aniston y David Schwimmer fueran pareja en la vida real? Pues han tenido que pasar más de 10 años para descubrir que sí hubo atracción.

Sin lugar a dudas, el momento en el que James Corden les pregunta si hubo algún amorío entre ellos durante los 10 años que duró la ficción fue uno de los mejores, Aniston no pudo resistirlo y pidió a Schwimmer que contará la verdad. El intérprete de Ross no dudó en soltar la bomba: "En la primera temporada, yo estaba muy colado por Jen". A lo que ella añadió: "Fue recíproco". Sin embargo, nunca llegaron a estar juntos porque no coincidían estando solteros: "Éramos dos barcos que se cruzaban porque uno de los dos siempre estaba en una relación y nunca traspasamos ese límite", dijo Schwimmer, mientras Matt Le Blanc espetó por lo bajo: “Y una mierda”, y soltó una carcajada, aunque pronto aseguró que se trataba de una broma.

Pero es que además según contó Aniston su primer beso fue frente a las cámaras. Quizá por eso todos los fans sentimos aquella tensión entre ambos personajes, porque era verdadera. "Le dije a David, que qué mal que la primera vez que nos fuéramos a besar fuera en la televisión nacional. Y así fue. La primera vez que nos besamos fue en esa cafetería. Pero así canalizamos toda nuestra adoración y amor por el otro, en Rachel y Ross”, confesó la actriz.

Y como se trata de un especial pudimos ver material inédito, en esos vídeos pudimos ver varias imágenes de Aniston y Schwimmer durante la primera temporada. David recuerda que en los dos primeros años, en los descansos de los ensayos, solían acurrucarse en el sofá y se pregunta cómo ninguno de sus compañeros se había dado cuenta de lo que pasaba entre ellos: “¿Cómo es posible que no supieseis que estábamos enamorados?”. "Lo sabíamos", respondieron todos.

"No podíamos hacer nada", aseguran los protagonistas sobre esta atracción que sentían el uno por el otro, algo que, en opinión de Cox, tal vez fue lo mejor porque, en caso de no haber funcionado la relación, quizá nunca hubieran llegado a ser tan amigos.