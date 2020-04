Si buscas frases para animarte la cuarentena, Sara Carbonero tiene las más bonitas para compartir y llenar de sonrisas el confinamiento

Porque las palabras tienen el poder de traspasar fronteras, compartimos las frases que llenan de esperanza a Sara Carbonero.

Silvia Muñoz de Morales

Periodista, mamá y embajadora de Unicef Comité Español. Así se describe en Instagram Sara Carbonero, donde estos días comparte frases que nos animan durante el confinamiento por coronavirus.

Ya son casi 30 días de confinamiento por la crisis sanitaria del Covid-19 y es fácil desanimarse. Con este esfuerzo contribuimos a bajas el índice de contagios y de esa forma poder recobrar la normalidad, pero a veces la esperanza se nubla y se nos hace todo un poco más cuesta arriba.

Las palabras tienen poder, el significado de estas es fuerte y se queda clavado en nuestra mente. Por eso es tan importante saber elegir el vocabulario indicado cuando nos queremos expresar, sobre todo para que no derive en confusiones. Sara Carbonero, periodista de profesión, sabe que la expresión escrita puede llegar al corazón de casi cualquier persona de forma eficiente y comparte frases inspiradoras cargadas de positivismo en su Instagram.

''Como cuando la arena quema y te da igual porque sabes que corres hacia el mar. Así deberíamos vivir''. ¿Qué te transmite esta frase? Es posible que te haga pensar en ser espontánea, no dejar nada para el mañana y aprovechar las oportunidades. Vivir con tu meta clara en la mente y saber que el camino no será un paseo sobre nubes, pero que la recompensa merece la pena.

Otra de las frases la compartía a través de un 'repost' de la cuenta @marcer_van_luit que dice: ''La esperanza no será cancelada. El amor no será cancelado. Apoyémonos en las cosas buenas que quedan''. Una frase que hace referencia a todos los actos y reuniones que han sido canceladas a causa de la propagación de este virus y que nos mantiene alejados de nuestras familias y amigos. Pero, aunque no podamos ver a nuestros seres queridos, no todo ha sido cancelado, pues aún nos queda la esperanza y el amor.

Y, con esta frase de la fotografía, Sara Carbonero añadía: ''Y que la primera vez no siempre es la primera''. Esta frase es quizá una de las más esperanzadoras que nos hace mirar más allá, en lo que haremos cuando todo esto pase, porque pasará. La redacción de Woman también piensa en ello.

Pon un rayo de luz y color leyendo una frase positiva cada mañana para recordarle a tu mente que esto pasará y volverás a abrazar a tu familia y amigos.