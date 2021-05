La foto de Jennifer Lopez y Ben Affleck que nos ha hecho soñar con una posible reconciliación

No hemos podido evitar fantasear con la idea de ver a la pareja juntos de nuevo como cuando acaparaban todos los flashes a comienzos en 2003.

Julia García

Bueno, bueno, bueno. ¿Te ha pasado alguna vez que te emociona tanto algo de lo que vas a hablar que, al no saber cómo empezar, te atropellas como si fueras un niño pequeño al que no le salen las palabras? Pues así estamos con la última noticia que nos ha llegado desde E.E.U.U., ¡Jennifer Lopez y Ben Affleck han tenido al menos tres encuentros!

Si esto fuera un vídeo y no un artículo escrito, de fondo empezaría a sonar cada vez con más fuerza 'Jenny from the block' y las imágenes de recurso no podrían ser otras que las escenas del videoclip con Affleck en plan tipo duro en la cubierta de un barco donde JLo lucía tipazo con un bikini fucsia -mismo tipazo que tiene casi dos décadas después, por cierto-.

Por aquel entonces, en el 2002, la pareja de artista era una de las más mediáticas del momento. 'Bennifer', que fue el apodo conjunto con el que la prensa de sociedad estadounidense les bautizó, se comprometieron, pero cancelaron sus planes en 2003 y finalmente a comienzos de 2004 separaron sus caminos amorosos. Ahora, Page Six informa de un acercamiento de los dos, que según su información se habrían visto al menos tres veces de forma casi consecutiva en L.A. ¿Estás preparada para que vuelvan? ¡Menudo pelotazo sería!

Jennifer Lopez and Ben Affleck hanging out after Alex Rodriguez split https://t.co/FXT9eJ8zE4 pic.twitter.com/TnDxZHNWD5 — Page Six (@PageSix) April 30, 2021

Los dos actores están de nuevo solteros tras poner punto y final a sendas relaciones mediáticas. Él, con Ana de Armas; ella, con Alex Rodriguez. Precisamente con este se habría visto Jennifer Lopez el 23 de abril para cenar, pero en la misma noticia, Page Six habla de tres visitas de Affleck a la casa de Jennifer Lopez en la ciudad californiana.

"Ha sido visto varias veces yendo a la casa de JLo en California durante el día después de haber sido recogido en una camioneta Escalade blanca que supuestamente pertenece a López", cita textualmente la exclusiva del medio norteamericano, que apoya la noticia en una fuente anónima que confirma que la seguridad de Lopez recoge a Affleck "en un lugar cercano y lo deja después de pasar unas horas en su casa". La última de estas visitas es reciente, del 29 de abril, hace apenas dos días.

Eso sí, no queremos tampoco crear falsas expectativas: Page Six también apunta que fuentes cercanas a ambos hablan, de momento, de una relación "simplemente amistosa". Pensándolo bien, las expectativas ya están por las nubes, es inevitable, ¿verdad, amiga millenial?