La foto de Jennifer Aniston con mascarilla en Instagram para zanjar el debate de si llevarla o no en la calle

La actriz aprovecha su impacto mediático en Instagram para concienciar.

En España, afortunadamente, el pico más trágico de la pandemia por la COVID-19 quedó hace ya bastantes semanas atrás, si bien esto no garantiza que no volvamos a vivir algo similar en un futuro cercano si no tomamos las precauciones necesarias durante estos meses en los que ya no existen medidas restrictivas para hacer vida social.

En Estados Unidos, sin embargo, el coronavirus sigue dejando datos muy preocupantes, y lo peor de todo es que buena parte de la sociedad norteamericana no parece estar convencida de la necesidad imperiosa hasta que se encuentre una vacuna de cumplir con la distancia social y, sobre todo, de ponerse la mascarilla en lugares públicos. Por eso, personajes tan potentes como Jennifer Aniston están empezando a alzar la voz para intentar concienciar de la importancia de llevarla.

"Entiendo que las máscaras son inconvenientes e incómodas. Pero, ¿no cree que es peor que las empresas cierren? Se están perdiendo empleos ... los trabajadores de la salud están llegando al agotamiento absoluto. Y este virus se ha llevado muchas vidas porque no estamos haciendo lo suficiente". ⠀Así de dura y contundente se ha expresado la actriz y productora en su perfil de Instagram, donde ha publicado un selfie con una mascarilla negra. Una imagen tan potente como necesaria viniendo de alguien que tiene la capacidad de impactar en casi 35 millones de usuarios que le siguen en la red social.

En el extenso mensaje, la protagonista de 'The Morning Show' junto a su buena amiga Reese Witherspoon, se muestra realmente indignada con el comportamiento de una parte amplia de la sociedad. "Realmente creo en la bondad básica de las personas, así que sé que todos podemos hacer esto PERO aún hay muchas personas en nuestro país -Estados Unidos- que se niegan a tomar los pasos necesarios para aplanar la curva y mantenerse seguros", continúa el comprometido mensaje de Aniston, que remata su alegato en favor del uso de la mascarilla con una reflexión a la que merece la pena escuchar. Sí, también en España, donde no estamos libres de pecado. "Las personas parecen preocupadas por sus "derechos quitados" al pedirles que usen una máscara. Esta recomendación simple y efectiva se está politizando a expensas de la vida de las personas. Y realmente no debería ser un debate. Si te importa la vida humana, por favor ... solo #llevaunamalditamascarilla y anima a los que te rodean a hacer lo mismo"

Poco más que añadir cuando las cosas se exponen con tanta franqueza y nitidez. Nos hacemos eco del mensaje y la foto de Jennifer Aniston porque merece la pena difundir su reflexión todo lo posible. Al fin y al cabo, ¿cuánto esfuerzo supone llevar una mascarilla en verano aunque dé calor si esto salvará vidas y evitará que muchas personas, quizá tú misma, caigan enfermas de un virus contra el que no tenemos remedio ni prevención fiable?