Nadie se esperaba una reacción así.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Fue el pasado 6 de mayo cuando Adele mostró al mundo su tremendo cambio físico. Con motivo de su 32 cumpleaños, la cantante subía a Instagram una imagen en la que se podía apreciar la gran bajada de peso que había experimentado. ¿Cómo lo consiguió? El personal trainer trabajó con Adele durante la gira mundial 2016 y 2017 durante sesiones de una hora, dos o tres veces por semana contó que, aunque no era muy fan del hacer ejercicio, su afán por superarse cada día era muy grande. "A veces alteraba el entrenamiento para que le fuera más fácil entrenar, distraerse de lo que la molestaba y luego teníamos una buena sesión en la que trabajábamos duro”, declaró a Us Weekly.

Ahora, meses después de haber mostrado públicamente este cambio y de años transformando sus hábitos alimenticios y de vida, Adele ha decidido subir una imagen a su cuenta de Instagram en la que aparece con unas mallas, un bikini con la bandera de Jamaica y unos moños de inspiración africana con motivo de la celebración (este año virtual) del Notting Hill Carnival. Una imagen que se ha encontrado con el rechazo y la desaprobación de muchos. ¿Por qué?

El 'escándalo' digital ha estallado porque muchos han recriminado a Adele que luzca unos 'Bantu knots', que es un estilo de peinado tradicional africano. Algo que algunos han querido ver como una apropiación cultural en toda regla. Aunque Adele no se ha pronunciado al respecto, lo cierto es que otros muchos seguidores no han dudado en defenderla asegurando que es una fotografía que solo pretende dar visibilidad a este festival que, debido a la crisis sanitaria mundial que estamos viviendo, no ha podido celebrarse 'en vivo y en directo'.

Sea como fuere, esta imagen alcanzó los más de cuatro millones de 'likes' en menos de diecisiete horas y, nosotras debemos decir, que nos parece maravilloso que la cantante haya querido apoyar este festival, al margen de polémicas.