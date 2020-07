El final alternativo de 'Los Serrano' que propone Natalia Sánchez y que ha emocionado a sus fans

Aprovechando un encuentro casual en el tren con Víctor Elías.

Están todas las polémicas del mundo mundial, luego el final de 'Lost' y por encima de eso, el final de 'Los Serrano'. Bromas aparte, mira que han pasado años desde aquel capítulo final tan onírico de la serie protagonizada por Antonio Resines, Belén Rueda y compañía, y nadie que lo viera (y algunos incluso que solo oyeron cómo fue) olvidan aquello. Tampoco sus actores, que a la mínima que pueden bromean con ello. Lo ha hecho Natalia Sánchez -Teté en la serie- en su última fotografía publicada en Instagram, donde posa cual familia feliz con sus dos hijos y Víctor Elías -Guille, su hermanastro en la ficción- en el tren. Como familia feliz si no fuese porque no son pareja en la realidad, tan solo grandes amigos.

"¡La foto bien podría ser del capítulo final de Los Serrano! Y no hubiera sido mal final (¡aunque a Diego le hubiera dado un infarto! 😂☝️)", ha escrito la actriz en el final de una larga leyenda que acompaña a las dos fotografías con su buen amigo, centrado ahora en su faceta musical, tomadas por Marc Clotet, también actor y pareja de Natalia Sánchez con quien tiene dos hijos.

Lo más curioso de la fotografía más allá del divertido mensaje de la artista madrileña es la historia de cómo se ha producido. Según la propia Natalia, ha sido casualidad que en el Ave de regreso a Madrid tras pasar cinco meses fuera de la capital -incluida toda la cuarentena- se hayan encontrado con Víctor:

"Hacía 5 meses que no pisaba Madrid y, mira tú por dónde, a la primera persona que me encuentro, es a mi @lalias3 -perfil de Víctor en Instagram- que, de toooodos los vagones del tren y de tooodos los asientos y horarios posibles, ¡tenía que ir a parar al nuestro!", ha escrito la actriz para explicar el 'making up' de unas fotos que no paran de acumular likes.

Como no podía ser de otro modo para una publicación encabezada con el comentario con el que lo ha hecho Sánchez: "Los Serrano. Capítulo 148: El encuentro fortuito en nuestra “vuelta a casa!". Lo que daría más de un fan de la serie porque hubiera capítulo 148 de la misma...