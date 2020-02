Si alucinaste con el primer cumpleaños de Stormi, vas a quedarte sin palabras cuando veas su fiestón al cumplir 2 al que no faltó ni Rosalía

Kylie Jenner le ha organizado la fiesta más increíble que podías imaginar.

Woman.es

Estaba claro que el segundo cumpleaños de Stormi iba a ser legendario. En primer lugar porque Kylie Jenner ya había empezado a celebrar el cumpleaños de su hija con un viaje sorpresa a Disneyland hacía una semana, después porque iba a aprovechar la ocasión para lanzar con su firma una línea de maquillaje en honor a la pequeña con la que dice llevaba soñando desde que estaba embarazada, y en tercer lugar porque la celebración del primer año de vida fue tan espectacular que la expectación por ver con qué nos sorprendería esta vez era máxima.

¡Y vaya si nos ha sorprendido! Creíamos haberlo visto todo en lo que respecta al 'Klan Kardashian' pero nada más lejos de la realidad. El macroevento que montaron hace un año ha vuelto aún más espectacular que entonces. Es más, por mucho que veamos fotografías y videos del fiestón que han organizado resulta imposible hacerse a la idea de su magnitud.

De nuevo era una gran cabeza hinchable de Stormi a modo de puerta la que daba la bienvenida al 'Stormi World', el increíble parque de atracciones que Jenner ha creado para la ocasión. Un recinto en el que no faltaba ni el más mínimo detalle que tenía hasta su propio mapa para no perderse en él y en el que se informaba sobre las distintas zonas y actividades que estaban preparadas.

Travis & Kylie really went all out for Stormi’s birthday party #StormiWorld pic.twitter.com/WSvSJwYc5l — Sarah (@stfusarahxx) February 2, 2020

Para empezar, un rincón dedicado a los 'Trolls' - los que parecen ser los personajes de ficción favoritos de la homenajeada si tenemos en cuenta que fueron los que estaban presentes por todas partes en las imágenes que su famosa madre compartió la pasada Navidad- y otro a 'Frozen' con castillo de hielo incluido.

A todo esto hay que añadir una extensa zona de feria en la que había malabaristas, bailarines y diversas atracciones en la que vimos disfrutar de lo lindo no solo a los niños asistentes sino ni más ni menos que ¡a Rosalía!.

La española, que desde hace unos meses ha iniciado una estrecha amistad con Kylie Jenner, fue una de las invitadas a este inigualable cumpleaños en el que también había espacio para una gran piscina de bolas, una zona de barbacoa y otra para tacos, un divertido photocall en el que había enormes cojines con la cara de Stormi con los que poder posar de diversas maneras y hasta una tienda en la que podía comprarse parte del merchandising creado para la ocasión como por ejemplo sudaderas y camisetas en las que podía leerse "Stormi World. 2 is better than 1" (El mundo de Stormi, dos es mejor que uno).

Por supuesto no podía faltar una mesa de dulces a la altura de las circunstancias llena de cupcakes, macarrons y una gran tarta de nuevo con el rostro de la protagonista y unos tentáculos mecánicos que salían sobre ella.

El listón lo ha puesto tan alto una vez más que la pregunta que todas nos hacemos en este momento es ¿con qué nos sorprenderá Kylie Jenner el año que viene?