Los duques de Huéscar han sido padres por primera vez. El nombre de la niña es un homenaje a la familia.

Fernando Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo han sido padres de la que algún día será la XXI duquesa de Alba. Fernando Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo se casaron en una multitudinaria boda en el palacio de Liria, de Madrid, el 6 de octubre de 2018. Ella, fiel a su estilo, lució un vestido de novia minimal que recibió muchos elogios.

Los padres han elegido el nombre de Rosario para su hija, en honor de la abuela de Fernando, Cayetana de Alba, cuyo nombre era María del Rosario Cayetana Fitz-James Stuart y Silva. Aunque, Sofía Palazuelo ha señalado que la decisión de llamar a su bebé Rosario respondía no solo a la abuela de su marido, sino a todas las Rosarios que habían pasado por esa familia. La primera nieta del duque de Alba ha nacido, precisamente, en el Hospital Nuestra Señora del Rosario.

El estilo de Sofía Palazuelo, la futura duquesa de Alba Ver 14 fotos

La pareja oficializó su noviazgo en la Feria de Abril de 2016. Aunque lo cierto es que un año antes ya se habían difundido imágenes de la pareja que hicieron saltar los rumores. Una relación que llevaron en la intimidad desde que Sofía y Fernando se conocieron mientras estudiaban en The College for International Studies, una prestigiosa universidad de Madrid. La joven se crió en Mallorca, y se trasladó a Madrid para especializarse en arte. Oficio que desempeña en 'Around Art' junto a su madre, Sofía Barroso, una reconocida galerista de arte contemporáneo. Su padre Fernando Palazuelo, en cambio, se dedica a la rehabilitación de edificios antiguos y vive en Perú.