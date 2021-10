Fergie rinde homenaje a su padre recién fallecido: "El mejor padre que podría pedir"

La cantante, que ha perdido a su padre recientemente, le ha dedicado unas emotivas palabras que le han servido como despedida.

María Viéitez

Fergie atraviesa uno de los momentos más duros de su vida. La cantante de 46 años ha perdido esta semana a su padre, Jon Patrick Ferguson, que fallecía a la edad de 74 años.

Para despedirse de él, la intérprete y actriz le ha dedicado unas emotivas palabras en su perfil de Instagram, un homenaje en el que se refería a él como "El mejor padre que una chica podría pedir".

"Esto golpea más fuerte y profundamente que cualquier cosa que haya sentido nunca", fueron las palabras con las que Fergie, cuyo nombre original es Fergie Duhamel, comenzó el texto dedicado a su padre. Pat, tal y como ella solía llamarle, falleció el pasado lunes.

En esta publicación, Fergie reunió algunos recuerdos que compartió con su padre, así como una fotografía de Patrick cuando era más joven. Bajo las imágenes, escribía: "Tu espíritu era un pilar de positividad. Echo de menos tu cara sonriente y que te levantes diciendo '¡Me siento genial! Estoy emocionado por el día de hoy'. Todavía te oigo cada mañana", continuaba.

"Fuiste un entrenador que me enseñó a ser ambiciosa y competitiva, sin dejar de recordarme, en plan zen, que el éxito está en el camino. Fuiste un maestro que me enseñó la libertad de vivir lejos del ajetreo de un horario rígido. Fuiste la personificación de la vida en el presente", escribió.

"Eras uno con la tierra. No puedo morder una jugosa nectarina o probar una hoja de menta sin pensar en las que tú cultivabas en el patio trasero. Tus uvas Syrah trajeron tanta alegría a todos los que bebieron tu delicioso vino", contaba Fergie a sus seguidores. "Tu fuerza interior era tan profunda como el océano en el que te gustaba pescar. Te conocían como Pat, Padre, Entrenador, Ferg, Sr. Ferguson, Papá, Abuelo, Patrick y Patricio... pero lo más importante: eras mi papá. Me acuerdo de ti cada vez que veo un partido de la NFL, me tomo una cerveza en los Mavericks y escucho una canción de los Rolling Stones. Te veo saludar cada vez que el viento golpea los árboles. Te quiero, papá", concluía.

Fergie terminaba su despedida con unos hermosos versos de Led Zeppelin: " Y si escuchas mucho, la melodía te llegará por fin. Cuando todos son uno y uno es todo, hay que ser una roca y no rodar".

Fergie y su padre fundaron la marca de vinos Ferguson Crest en 2006. Y aunque la intérprete de ‘Fergalicious’ no es demasiado activa en las redes sociales, ya son varios los posts que ha dedicado a su padre Pat. De hecho, el pasado 20 de junio, día del padre en Estados Unidos, quiso felicitarle también a través de Instagram.