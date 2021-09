La tierna felicitación de Tom Holland a Zendaya por su 25 cumpleaños

El actor ha compartido en redes su primera fotografía juntos con un mensaje que hace oficial su relación y ha derretido a los fans de ambas estrellas de 'Spiderman'.

Julia García

Hace dos meses saltaba la noticia: Zendaya y Tom Holland estaban juntos. Tras su ruptura con su compañero de reparto en 'Euphoria' Jacob Elordi en el 2020, eran varios los nombres que habían sonado en distintos medios como novios de la que fuera estrella de Disney y, sin embargo, quien de verdad parecía ocupar su corazón era el intérprete de las últimas entregas en 'Spiderman'.

Se conocieron precisamente en el rodaje de estas y ellos mismos han revelado en varias ocasiones que desde entonces se volvieron inseparables -no hay más que repasar las imágenes de photocalls, entrevistas y eventos promocionales en los que han coincidido para comprobar la palpable complicidad que hay entre ambos-. "Es uno de mis mejores amigos", dijo la actriz y reina absoluta de tendencias en 2019 poco después de que el actor hiciera la misma confesión.

Lo que no se podían imaginar en aquel momento es que lo suyo pasaría a ser algo más que una bonita amistad como indicaba la publicación de unas fotografías de ambos paseando por las calles de Los Ángeles y después besándose dentro de un coche.

Ninguno de los dos ha querido decir nada al respecto hasta ahora, pero muchos han visto en la emotiva felicitación en redes de Tom Holland hacia Zendaya por su 25 cumpleaños la confirmación definitiva de que su historia de amor es cierta.

"Mi MJ, que tengas el más feliz de los cumpleaños. Llámame cuando te levantes", ha escrito el encargado de dar vida al hombre araña en la gran pantalla en un mensaje que claramente hace referencia al papel de Zendaya en la cinta en la que compartieron secuencias. Unas palabras que enseguida han recibido contestación por parte de la artista con un escueto pero emocionante "llamando ahora" y también de los miles de fans de la pareja que no han podido evitar derretirse con este "shipeo" y han llenado el muro de los comentarios de piropos y emoticonos de corazones.

Sobre todo porque no estamos hablando solo de una bonita dedicatoria en una fecha especial sino además de la instantánea que la acompaña que es una de los dos juntos -la primera que comparten en redes desde que empezaron los rumores de una posible relación- en la que se les ve presumiendo de esa complicidad de la que hablábamos en el camerino entre secuencia y secuencia, él sentado en una silla frente a un espejo y ella abrazándole por detrás con cámara de fotos en mano.

No sabemos si esta será la primera de muchas imágenes que podremos ver de la pareja pero lo que sí que tendremos la oportunidad de disfrutar pronto, en concreto el 17 de diciembre, es de 'Spider-man: no way home', la nueva entrega de este filme en el que comparten cuota de pantalla.