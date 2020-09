El mensaje oculto que algunos creen ver en la felicitación de cumpleaños de los duques de Cambridge al príncipe Harry

Siempre hay algo de polémica.

Está claro que el príncipe Harry y Meghan Markle se están intentando aclimatar a su nueva vida lo más rápido posible. Tras anunciar hace ya varios meses que daban un paso atrás como miembros senior de la casa real británica, la pareja se centró en encontrar un país y una ciudad en la que comenzar un nuevo camino en el que pudiesen disfrutar de un mayor anonimato. Algo que el príncipe Harry siempre ha querido para su mujer y su hijo, Archie, ya que nunca ha deseado que su familia viva el acoso que sufrió su madre, Lady Di.

Así pues, y tras llegar a un acuerdo con la reina Isabel II, el príncipe Harry y Meghan Markle pusieron rumbo a Canadá, país que había sido durante muchos años casa de la duquesa de Sussex (ya que la serie 'Suits' se rodaba allí). Allí estuvieron un par de meses, pero cuando la crisis por coronavirus comenzó, la pareja decidió mudarse de nuevo. ¿A dónde? A Los Ángeles, ciudad en la que nació Meghan Markle y donde reside actualmente su madre, Doria.

Instalados en una mansión (no se supo muy bien si en Malibú o en Beverly Hills), la pareja pasó la cuarentena con su hijo y con un equipo de seguridad que veló por la intimidad de los duques de Sussex y Archie. Sin embargo, luego decidieron mudarse a Santa Bárbara (a hora y media en coche de Los Ángeles) y hasta allí les sigue persiguiendo la polémica. ¿La última? La felicitación de cumpleaños por parte de Kate Middleton y el príncipe Harry al príncipe Guillermo.

Con motivo de su 35º cumpleaños, Kensington Palace (la cuenta en Instagram de los duques de Cambridge) ha querido felicitarlo con una imagen que no ha gustado a muchos. Tomada en febrero de 2017, en la fotografía se puede ver a Kate Middleton y a los dos hermanos participando en una 'carrera' cuando los tres acudieron a animar a todos aquellos que estaban preparándose el Maratón de Londres.

"Le deseamos un feliz cumpleaños al príncipe Harry hoy", y dos emoticonos, una tarta y un globo.

Una instantánea que la mayoría de personas se ha tomado de manera inofensiva, pero a la que algunos sectores de la prensa británica y a muchos seguidores del príncipe Harry y Meghan Markle les ha parecido una provocación en toda regla. Y es que al no haber escogido una imagen donde aparezca Meghan, algunos creen que esto es un 'mensaje oculto'. Y bueno, desde aquí decir que no creemos que la familia real británica se mande 'mensajes ocultos' vía redes sociales. Lo que está claro es que todo lo que hagan tanto los duques de Cambridge como los de Sussex es noticia, y no siempre para bien.