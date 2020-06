Familiares y amigos se despiden de Álex Lequio en su funeral en Madrid

Apoyando a sus padres en un difícil momento.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Fue el pasado 13 de mayo cuando nos enterábamos del fallecimiento de Álex Lequio. El hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio había estado luchando desde hacía dos años contra un cáncer que, tristemente, no pudo superar. Tras sufrir una recaída el pasado mes de febrero, el joven era ingresado en la clínica Ruber Internacional de Madrid y después era trasladado a Barcelona.

Fue allí donde falleció y en plena crisis por el coronavirus, Ana Obregón y Alessandro Lequio se vieron obligados a realizar todas las gestiones y traslados en la más estricta intimidad. Sin embargo, ahora la familia del joven ha querido celebrar un funeral en Alcobendas, Madrid, donde el joven fue enterrado, y hasta allí se han trasladado muchísimos amigos del que, sin lugar a dudas, fue todo un luchador.

Como viene siendo habitual desde la pérdida de Álex, Ana Obregón ha llegado a la iglesia acompañada por sus hermanas, quienes no la dejan sola ni un minuto. De riguroso negro, Ana lucía una mascarilla con un corazón bordado en un lado.

Alessandro Lequio, acompañado por su mujer, María Palacios, también llegaba a la iglesia con semblante serio. Eso sí, el colaborador del programa de Ana Rosa no dudó en incorporarse al trabajo a pesar del duro golpe sufrido para intentar retomar poco a poco la vida normal.

Un funeral al que tampoco faltó Ramón García, amigo y compañero de profesión de Ana Obregón, quien durante un directo en el programa de televisión que presenta rompió a llorar al recordar a Álex Lequio.

Desde que su hijo Álex falleciese, Ana Obregón se ha mantenido en un discreto segundo plano mediático y solo ha roto su silencio vía redes sociales. La última vez fue con motivo del que hubiese sido el 28 cumpleaños de su hijo.

"Hoy hace 28 años de mi foto favorita a los pocos días de tu nacimiento.

Llegaste la noche más mágica del año y me regalaste un significado para esta vida que hasta entonces no había encontrado. Tengo el honor de ser tu madre , de haberte visto crecer , jugar, estudiar ,reír , superarte, madurar ,trabajar, brillar , amar, dar , sufrir , llorar y luchar hasta el final como un gladiador. Tu película favorita. Me ha llenado de orgullo verte soplar durante 27 años las velas de tu tarta de cumpleaños. Hoy el cielo se iluminará con 28 velas inmensas como tu y al soplarlas estoy segura que escucharás el infinito aplauso de muchas personas que te quieren y otras que te admiran porque tus huellas han conseguido que todos seamos mejores personas. Muchas felicidades hijo mío. No sabes cómo duele no poder estar a tu lado y la eternidad de tu ausencia. Te quiero desde siempre y para siempre".