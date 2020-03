Celebridades como los Beckham, Rod Stewart, James Corden y Daniel Craig se unieron a millones de británicos en un emotivo aplauso nacional dedicado al personal sanitario.

"Gracias, gracias, gracias", este es desde hace semanas el significado de los aplausos para la mayoría de españoles. A nadie se le olvida, a las 20.00 horas es el momento de acercarnos a las terrazas, ventanas, balcones y aplaudir, darnos ánimos los unos a los otros y agradecer la labor que cada día realiza el servicio sanitario en toda España. Y la idea ha viajado por el mundo, lo mismo ocurre en Portugal o Grecia, y desde ayer, jueves, en el Reino Unido. Como aquí, un mensaje de texto invitó a los británicos a homenajear al presonal de NHS (sistema nacional de salud) y grandes estrellas y celebridades no dudaron en sumarse a este aplauso solidario, entre ellos la familia Beckham, el actor Daniel Craig, el cantante Rod Stewart, o el cómico James Corden.

Ellos junto a millones de británicos se fundieron en un emotivo saludo que compartieron bajo el hashtags #clapforourcarers y #thankyouNHS en las redes sociales.

Uno de los primeros en compartir el vídeo de él junto a su familia fue David Beckham, quien escribió en Instagram: "Feliz de poder reunirme con todo el país para agradecer a los valientes trabajadores de la salud y a nuestro brillante NHS que trabaja incansablemente en la lucha contra COVID-19".

La estrella de James Bond, Daniel Craig, y su esposa Rachel Weisz también grabaron su tributo, que fue compartido en la cuenta oficial de Twitter de James Bond. Ese vídeo también contó con las estrellas de la famosa saga, Ben Whishaw y Naomie Harris.

Rod Stewart, acompañado por su familia, hizo lo suyo desde su casa en Florida. El veterano rockero dijo: "Nuestra familia quiere agradecer enormemente a todos los que trabajan en el NHS, así como a todos los trabajadores de la salud y los servicios de emergencia que ayudan a mantener a las familias de Gran Bretaña a salvo en estos tiempos extremadamente difíciles".

El cómico James Corden, que se encuentra en Los Ángeles, donde se graba su programa, y compartió un vídeo de los aplausos en Londres. "¡Oh Gran Bretaña!, Esto es tan hermoso. En estos últimos días me he sentido más nostálgico que nunca. Verlos y escucharlos aplaudir al NHS por todo lo que está haciendo en este momento me hizo sentir increíblemente orgulloso de ser uno de ustedes", escribió.

El presentador de Match Of The Day, Gary Lineker, aseguró que el tributo masivo "lo dejó con lágrimas en los ojos". “Unión y apoyo en todo el país para nuestros valientes y brillantes médicos, enfermeras y cuidadores del NHS.. Gracias. #clapforourcarers ".

El actor de Star Wars John Boyega dijo que fue "hermoso" escuchar a sus vecinos "gritar y aplaudir por el NHS". Compartió el mensaje junto a varios emojis en forma de corazón.

Y por último la actriz y escritora estadounidense Lena Dunham que actualmente vive en el Reino Unido porque se encuentra rodando un drama para HBO. Publicó un vídeo de vítores y aplausos desde su calle y dijo: “Gracias a los increíbles trabajadores de la salud; somos muy afortunados!