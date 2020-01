El fallo de Photoshop de Pilar Rubio en Instagram que no ha pasado desapercibido para sus seguidores

Una puerta deformada le ha jugado una mala pasada a la presentadora.

Ya sabemos de sobra que el Photoshop es un gran invento... cargado por el diablo. Que se lo digan a Beyoncé y los responsables de comunicación de 'El Rey León' o a Kim Kardashian, que en una imagen promocional apareció con seis dedos. Ejemplos como estos hay muchos, sobre todo portadas de revistas y campañas publicitarias.

De hecho, la tendencia de las celebrities a posar sin maquillaje, sin filtro e incluso sin retoques de Photoshop, que cada vez está más extendida, es en cierto modo una reacción a estas malas pasadas que al final afectan a su imagen puesto que se genera revuelo en las redes cuando se detecta un uso evidente del programa de edición.

Le acaba de pasar a Pilar Rubio, a la que una puerta doblada le ha delatado. La presentadora ha compartido una imagen desde el camerino de 'El Hormiguero' minutos antes de salir al plató por primera vez después de anunciar en exclusiva en el programa de Pablo Motos su embarazo.

Guapísima como siempre, su belleza hace que pase desapercibido en un primer vistazo el detalle de la puerta deformada que se aprecia al fondo de la imagen. Pero en las redes sociales hay muchos ojos viendo, y solo hace falta que dos se percaten de algo y lo digan para que deje de ser algo en un segundo plano.

La verdad es que el retoque es evidente, porque una puerta con esa forma no cerraría. Probablemente, Pilar habrá usado el Photoshop o alguna otra aplicación de edición para retocar su cabello, y al clonar alguna parte o quitar alguna parte de su melena no se habrá percatado de rematar también el atrezzo de la imagen. "¿La edición qué? 😂 Se nota en la puerta, pero aparte sales muy guapa", le ha escrito en su muro una de las fans que se ha dado cuenta del "fallito" en la edición de la publicación. "La puerta está guapa", ha bromeado otro follower, justo lo contrario que otra usuaria de la red social que le ha contestado en un tono más mucho más serio: "No sé para qué hace falta tanto Photoshop". "Irreconocible con tanto filtro", le ha escrito otra. Y así decenas de comentarios.

Solo ella sabe hasta qué punto ha utilizado la magia de la tecnología para editar la imagen. Ya nos ha demostrado decenas de veces la belleza que es al natural, así que no le haría falta recurrir a este tipo de cosas que se pueden volver en su contra, como ha sido el caso.