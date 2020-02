Fallece a los 40 años Caroline Flack, exnovia del príncipe Harry y presentadora de ‘La isla de las tentaciones’

Tras un periodo personal muy duro.

Caroline Flack, exnovia del príncipe Harry y última presentadora de la versión británica del fenómeno televisivo 'La isla de las tentaciones' ('Love island', según su nombre anglosajón), falleció el pasado sábado a los 40 años, según ha compartido su familia.

"Podemos confirmar que nuestra Caroline falleció el 15 de febrero. Nos gustaría pedir a la prensa que respeten la privacidad de la familia en este momento difícil y que no traten de contactar con nosotros o fotografiarnos", han rogado sus parientes en un comunicado.

El cuerpo de Caroline fue hallado sin vida el sábado en su apartamento en Londres, según declaró un abogado de la familia y recoge CNN. Al parecer, la presentadora se suicidó.

Los últimos meses no habían sido fáciles para ella. La presentadora, que en el pasado también había conducido formatos como 'The X Factor' y había sido comentarista del Festival de Eurovisión, había estado trabajando en 'Love island' hasta diciembre. Sin embargo, las cosas en su vida se torcieron entonces: fue sospechosa y arrestada por agredir presuntamente a su pareja, el tenista Lewis Burton, de 27 años, ese mes.

Según publicaron los medios británicos, Lewis Burton llamó a un teléfono de emergencia y aseguró: "Ella ha tratado de matarme". Afirmó que mientras estaba dormido, ella le había golpeado en la cabeza con una lámpara y su cara tenía sangre.

Según el diario Metro, "ella había visto mensajes (de él) que le habían llevado a pensar que la estaba engañando".

La respuesta de ella no se hizo esperar. Le insultó públicamente y le acusó de haber arruinado su vida. Caroline negó los hechos pero se inició un proceso judicial. Además, tenía una orden de alejamiento que le impedía acercarse al deportista hasta el 4 de marzo, fecha del juicio por lo ocurrido. Sin embargo, la pareja no mantuvo el distanciamiento.

El joven ha reaccionado con dolor en las redes ante la noticia de su muerte. "Mi corazón está destrozado, teníamos algo tan especial. No tengo palabras, siento tanto dolor, te echo mucho de menos, sé que tú te sentías segura conmigo, como siempre dijiste, y no pienso en nada más cuando estoy contigo y no pude estar allí contigo esta vez, y sigo haciéndome preguntas y preguntas", comienza la publicación que ha compartido en su perfil de Instagram.

"Seré tu voz, mi amor, te prometo que haré las preguntas que tú querías y obtendré todas las respuestas. Nada te traerá de vuelta pero intentaré que estés orgullosa de mí cada día. Te amo con todo mi corazón", finaliza el texto.

El caso de Caroline ha generado una gran polémica en Reino Unido, donde algunos acusan a los medios del corazón de haber publicado la noticia en sus propias portadas cuando aún todo era un supuesto y no había sentencia en firme, lo que generó una gran presión sobre la televisiva. Presentadoras como Laura Whitmore, sucesora de Caroline en 'Love island', ha tomado partido acusando de responsabilidades a los "paparazzi y tabloides, que buscan una venta barata, y a los trolls camuflados detrás de la pantalla".

Por su parte, el copresentador del reality show, Olly Murs, ha declarado que siempre supo lo frágil que era Caroline. "Estoy dolerá siempre", aseguró.

Aunque Caroline era muy popular en Gran Bretaña por su trabajo televisivo, la prensa del corazón expandió su nombre hace varios años, cuando se reveló que había tenido un romance, se cree que fugaz, con el príncipe Harry. Ambos se conocieron gracias a amigos comunes en 2009. "Conocer a un príncipe es improbable, hay que reconocerlo. Pero una vez que la historia sale, allí está. Tuvimos que dejar de vernos. Yo había dejado de ser Caroline Flack, la presentadora de la televisión, y había pasado a ser el rollo del príncipe Harry", reveló pasado el tiempo, en 2015, en su libro autobiográfico 'Storm in a C Cup'.

También tuvo relaciones con Harry Styles u Olly Murs.