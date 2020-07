Fallece a los 14 años la sobrina de la cantante Barei

Está destrozada.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

La cantante Barei está atravesando un durísimo momento tras el fallecimiento de su sobrina de 14 años en un trágico accidente. Según la información que se maneja ahora mismo, la niña estaba disfrutando de un campamento de verano en Comillas (Cantabria) cuando realizando una actividad en canoa por el descenso de un río, la pequeña se precipitó al agua. Tras varios días de intensa búsqueda, finalmente se confirmaba que había fallecido.

De ahí que la cantante estuviese desaparecida en redes sociales y ahora, intentando todavía digerir la noticia, Barei ha querido contar cómo se encuentra: "La verdad es que la muerte siempre duele, pero es verdad que cuando es en estas circunstancias y en esas edades el dolor es inmenso. No quiero ni imaginar el dolor que tienen que llevar dentro mi primo y su mujer ahora mismo. Solo con el tiempo podrán hacerlo llevadero el dolor, podrían vivir con ello".

Además, la cantante también ha querido recordar que esta no es la primera muerte inesperada a la que se enfrenta su familia ya que su padre falleció tan solo una año después de su nacimiento: "Desde entonces hasta ahora han sido muchas pérdidas familiares. Pensábamos que el cupo ya estaba cubierto, pero ahora, con 14 años, la vida puede decidir que ya no más. Con esas edades no te lo esperas y duele mucho más que cualquier otra pérdida. Ojalá Ana esté bien donde esté, viva en paz y descanse", terminaba.

Sin duda, un delicadísimo momento para la cantante que se encuentra inmersa en la grabación de su próximo trabajo discográfico. Desde aquí le mandamos toda la fuerza y el ánimo del mundo.