Evan Rachel Wood acusa a Marilyn Manson de abusos y acoso

Shock en las colinas de Hollywood.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Es una de las actrices más eclécticas de su generación. Una de las protagonistas de la alabada serie de HBO, Westworld, acaba de hacer un llamamiento a todas las mujeres que han sufrido o están sufriendo abusos para que alcen sus voces y luchen contra sus abusadores. Por eso, Evan Rachel Wood ha aprovechado para contar públicamente que ella también fue víctima de abusos y no ha dudado en poner nombre a su abusador.

"El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson. Comenzó a acosarme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera. He terminado de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y llamar a las muchas industrias que lo han permitido, antes de que arruine más vidas. Estoy con las víctimas que ya no guardarán silencio", ha escrito en un comunicado que ha lanzado a través de su cuenta de Instagram.

Evan y Marilyn hicieron pública su relación en enero de 2007 cuando ella tenía tan solo 19 años. Se comprometieron en enero de 2010, pero su relación terminó siete meses después del anuncio de compromiso. La valentía de Evan, quien ya había hablado en otras ocasiones de que había estado en relaciones abusivas, pero nunca había dado nombres, ha hecho que otras mujeres se hayan lanzado a compartir historias similares y que también tienen como protagonista a Marilyn.

Varios portales de noticias norteamericanos han intentado contactar con los representantes del músico, pero no han obtenido respuesta. Cabe destacar que esta no es la primera vez que Marilyn es acusado de conductas abusivas y que en el pasado siempre se ha encargado de negarlas.