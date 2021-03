Eva Sannum, exnovia del rey Felipe VI: “Estoy muy contenta de no haberme convertido en reina”

Dos décadas después de su ruptura, la modelo noruega que aspiró a convertirse en reina de España ha roto su silencio en una entrevista en la que, además de desmentir varios bulos sobre su relación con el entonces príncipe de Asturias, asegura identificarse con Meghan Markle.

GALA FERNÁNDEZ

Veinte años después de su ruptura, Eva Sannum ha hablado por primera vez sobre su noviazgo con Felipe de Borbón. La exmodelo fue la última pareja oficialmente reconocida por el entonces príncipe de Asturias, que un par de años después de esta ruptura hizo oficial su compromiso con doña Letizia Ortiz Rocasolano. Con su boda en 2004 el actual rey Felipe VI comenzaba una nueva etapa mucho más familiar, que ayer mismo iniciaba un nuevo capítulo gracias al paso al frente que ha dado su primogénita, la princesa Leonor, quien acaba de afrontar su primer acto en solitario sin sus padres a sus 15 años.

De esta forma la futura heredera del trono no solo ha demostrado estar preparada para cumplir con su función de representar a la Casa Real, sino que además ha reafirmado públicamente su intención de seguir los pasos de su padre y convertirse algún día en jefa de Estado. En concreto, su debut ha consistido en presidir el 30º aniversario del Instituto Cervantes en Madrid, ocasión para la que Leonor de Borbón eligió un vestido 'made in Spain' que ya había lucido antes y unos zapatos de tacón cómodo (y de las rebajas) que remató con un peinado semirecogido juvenil y muy favorecedor.

Todas las fotos del look de la princesa Leonor en su primer acto en solitario Ver 12 fotos

Sin embargo, si echamos la vista atrás un par de décadas -cuando la reina Letizia trabajaba todavía como periodista en TVE y la prensa del corazón perseguía la vida amorosa de Felipe de Borbón- resulta indispensable hablar de Eva Sannum, la guapísima noruega que durante casi cinco años aspiró a convertirse en reina de España. "Felipe y yo nos conocimos completamente por casualidad cuando yo vivía en Madrid. Y fue en 1996", ha explicado en una reciente entrevista publicada por el diario noruego Aftenpostes.

Con esta declaración ha desmentido uno de los puntos claves de aquella historia de amor. Y es que siempre se dijo que fue el príncipe Haakon de Noruega quien les presentó en 1997 en una fiesta. “Cuando eliges no comentar nunca algo, como hice yo, muchas veces se establecen en la prensa algunas verdades que no corresponden a la realidad. Que una declaración se repita con frecuencia no significa que sea cierta”, ha añadido. Ese bulo no fue casualidad; llevaba tiempo circulando y cobró fuerza cuando don Felipe y Sannum coincidieron en la boda de Haakon de Noruega y Mette-Marit en 2001. Su vestido azul con escote pronunciado causó sensación y escandalizó a partes iguales; al igual que las fotos de la pareja.

Ya un año antes se habían filtrado a los medios españoles unas imágenes en las que aparecía con don Felipe durante unas vacaciones con amigos en India. Un gesto que muchos entendieron como un movimiento de la propia casa real antes de anunciar su compromiso oficial. Otra mentira. “La verdad es que las fotos fueron robadas de un álbum de fotos privado. Se sospechaba que muchos, incluida yo misma, las habían filtrado. La persona que las robó me escribió una carta muchos años después para aliviar su mala conciencia”, ha revelado ahora.

Esta es la primera vez que Eva Sannum se pronuncia al respecto; a diferencia del rey Felipe VI, que solo confirmó su relación para anunciar, precisamente, su fin. Ocurrió en 2001, durante una celebración de Navidad en el Palacio de Zarzuela a la que asistieron varios periodistas. El entonces príncipe se pasó por allí a saludar y a aclarar que su historia con Eva Sannum había terminado. "Pero seguimos siendo amigos", añadió antes de deshacerse en halagos hacia su ya exnovia. En cambio ella, pese a la insistencia de la prensa y al acoso de los paparazzi, nunca dijo ni una palabra.

Es en este punto cuando la exmodelo (ahora publicista, con pareja y dos hijos en común) ha confesado identificarse con los duques de Sussex y su polémica entrevista con Oprah Winfrey. “Me identifico con Meghan Markle, con venir de algo completamente diferente, con formar parte de una familia tan especial. Como muchos han señalado, tal vez Harry debería haberle informado sobre eso”, ha señalado, asegurando además que durante sus casi cinco años de romance con el heredero de la corona española nunca recibió una formación para enfrentarse a este hecho.

“Llevo muchos años evitando usar esta vieja historia mía de España", ha dicho en referencia a todas las ofertas que ha rechazado a lo largo de este tiempo. "Puede parecer un poco arrogante, pero no quiero que nadie piense que hablo de mi pasado con la prensa y del príncipe, o que doy una entrevista porque echo de menos ser el centro de atención”.

“Tal vez fui un poco terca, quizá debería haber hecho una declaración. La gente probablemente piensa que me perdí una vida con yates y champán. Pero no se dan cuenta de que es agotador. Es una vida llena de limitaciones”, ha comentado, en un discurso muy similar al que Harry y Meghan ofrecieron hace unas semanas. Y concluye: “Estoy muy contenta de no haberme convertido en reina."