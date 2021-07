No es la primera vez que la cantante de ‘Habana’ tiene que ver y escuchar comentarios sobre su cuerpo

Noelia Murillo

Ser famosa debería venir con manual de instrucciones y, con el tiempo, lo tenemos cada vez más claro. En un momento histórico en el que gran parte de las mujeres pueden disfrutar de sus derechos y libertades, aún siguen siendo objeto de críticas por ello. También por el modo en que visten y la talla que usan, porque esta contradictoria actualidad tiene como resultado la exaltación de la opinión, independientemente de cuáles sean sus consecuencias.

Puede decirse de mil maneras diferentes y todas con el mismo significado: cada uno es como puede o como quiere ser. Pero, nada, no hay forma de que nos acostumbremos a ver más allá de una imagen que no encaja en lo convencional. La hemeroteca visual, muchas veces, funciona como arma de doble filo y es por ello por lo que en esa “guía para ser una celebrity” se debería incluir que la palabra perfección es completamente subjetiva.

Una de las famosas que en los últimos días se ha tenido que enfrentar a comentarios hirientes en relación con su aspecto es Camila Cabello, la creadora de ‘Señorita’ que, a pesar de ser una de las artistas con mayor número de seguidores, parece no poder escaparse a las críticas. Y no respecto a su música, como cabría esperar porque a la hora de opinar lo personal no debería tener cabida, sino en lo referente a su cuerpo.

Desde que conocemos a la que fuera integrante del grupo Fifth Harmony, esta siempre se ha mostrado muy reacia a dar una imagen contraria a aquella con la que realmente se siente identificada. Para muchos, recordar a la cantante cubana es situarla en galas como las de los premios Grammy 2020, donde lució vestidos muy favorecedores que resaltaban su esbelta figura propia de su edad (recordemos que tiene 24 años).

Sin embargo, lejos de las alfombras rojas, Camila nunca ha querido presentarse como alguien que no es. No tiene complejos y lo demuestra a menudo en las imágenes que los paparazzi logran arrancarle de su intimidad. En más de una ocasión, la cantante ha reconocido que tiene problemas de ansiedad que se traducen en subidas y bajadas continuadas de peso y ese detalle no ha pasado desapercibido.

Si bien hace un mes sus imágenes en bikini dieron la vuelta al mundo por mostrar su cuerpo diferente al habitual, ahora han sido fotos en las que aparece haciendo deporte las que han generado gran expectación traducida en comentarios negativos. Harta de ello, la artista ha optado por dar su opinión a través de su cuenta de TikTok y aclarar cómo se siente cuando se habla así de ella.

-Cristina Pedroche, obligada a defenderse (otra vez) a las críticas sobre su cuerpo

-¿Qué le pasa al cuerpo de Bella Hadid? Así ha respondido a las criticas

“Estaba corriendo por el parque pensando en mis cosas, intentando mantenerme en forma y estar sana. Llevo puesto un top en el que se me ve la barriga y no me ha dado por esconderla ¡porque estaba corriendo y existiendo, como una persona normal!”, ha comentado visiblemente enfadada. Sin embargo, ha asegurado que se recordó a sí misma “que eso de estar en guerra con tu propio cuerpo ya está pasado de moda” y que está muy orgullosa de ser así.

Antes de despedirse de sus ‘haters’ cantando, ha aprovechado para mandar un mensaje que más de uno debería saber de sobre: “Somos mujeres reales con curvas, celulitis, estrías y grasa. Y eso es nuestro, chicos”, ha rematado. Gracias a reacciones como esta, cada día estamos más cerca de que el aspecto de las mujeres deje de ser señalado por quienes no tienen ese derecho.