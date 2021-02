Ester Expósito vuelve a incendiar Instagram con su último posado en un jacuzzi

Alcanza más de 3 millones de 'likes' en menos de 24 horas.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Que Ester Expósito sea la española com más seguidores en Instagram no es casualidad. Desde que alcanzó la fama internacional gracias a su papel en 'Élite', de Netflix, (donde interpreta a Carla, una estudiante del colegio 'Las Encinas' de carácter manipulador y capaz de hacer cualquier cosa por lograr su objetivo), la actriz de solo 21 años de edad no ha dejado de crecer tanto a nivel profesional como a nivel personal, algo que se refleja en su popularidad en redes sociales donde ya tiene más de 26,5 millones de seguidores (¡se dice pronto!).

- ¡Adiós al rubio! Ester Expósito sorprende con un cambio de look radical en Instagram

- Las botas altas vuelven a ir sobre jeans rectos, palabra de Ester Expósito

Su carisma y su personalidad, sin duda, es algo que le han llevado hasta donde está hoy. Y, por supuesto, la joven se atreve con todo. Durante el confinamiento logró dejar boquiabiertos a todos los usuarios de Instagram con un baile frente al espejo, donde se movía al ritmo de reguetón (su música favorita, tal y como ella misma ha declarado en más de una ocasión). Y esta danza, sin ninguna duda, disparó sus 'followers'. Desde entonces, la intérprete no ha dejado de sorprender con posados de lo más sugerentes de lo más virales.

Y es que si pensábamos que nada podía superar lo que hemos visto hasta hoy, llega Ester Expósito y vuelve a incendiar Instagram con un posado en el que aparece totalmente desnuda disfrutando de un baño relajante de burbujas en un jacuzzi.

Se trata de una bonita imagen en blanco y negro, que ella misma ha compartido, con unas vistas espectaculares, en la que posa abrazada a sus piernas (de manera que tapa parte de su cuerpo para evitar las posibles censuras que esta plataforma tiene respecto a los desnudos).

Por supuesto (y como era de esperar), el éxito en 'likes' de esta publicación no se ha hecho esperar, pues en menos de 24 horas ya ha alcanzado más de 3 millones de 'likes', todo tipo de piropos y halagos de sus fans del estilo "Cásate conmigo", "Guapa", así como cientos de emojis de corazones.