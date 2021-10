Ester Expósito conquista Milán con un sexy mini vestido naranja

La actriz acudió a la exclusiva fiesta de Bvlgari con un impresionante vestido estilo 'wrap'.

A.M

Apártense, que ha llegado Ester Expósito. De verdad que no exageramos cuando decimos que la madrileña de 21 años es todo un referente en el mundo de la moda. Más allá de su papel como Carla en 'Élite', Ester es ha sabido explotar su sensualidad y sofisticado gusto allá por donde va. Es dueña de un cuerpo envidiable y un rostro maravilloso, pero es que además sabe cómo sacarle provecho a su estilo.

Amante del buen vestir, es una actriz que arriesga, que le gusta apostar por vestidos imposibles, que no le teme al color o la extravagancia, y que obviamente ha sabido seguir los consejos de sus estilistas. Si hace unos días nos dejaba completamente ojipláticas con el vestido roquero que lució en los premios Platino, o con el explosivo vestido rosa Barbie que llevó a la exclusiva fiesta de Donatella Versace en Milán. Ahora nos ha vuelto a dejar claro que a ella no hay estilo, look, o estilismo que se le resista.

La actriz fue una de las invitadas estrellas a la fiesta Bvlgari Serpenti Metamorphosis Party. Se trata de uno de los eventos más VIP que hay, celebrado en uno de los locales de moda de Milán, la Terrazza 21, y en el que de nuevo Expósito revolucionó la 'alfombra roja'.

La estrella escogió un mini vestido naranja, diseño de The Attico por Julian Fashion. Se trata de un outfit confeccionado en jacquar que combinó con unos zapatos de tacón destalonados fucsias, también de The Attico.

La propuesta satinada es una especie de wrap dress de toda la vida, pero con una silueta más relajada y menos ceñida. Además, el detalle de la doble hebilla a contraste en la zona de la cadera le da un toque un poco asiático, como si se tratase de un kimono. Al tratarse de un mini vestido, la actriz ha potenciando aun más el efecto "piernas infinitas".

Este exquisito estilismo es obra del estilista Víctor Blanco, quien apostó por el contraste de colores. Pues los zapatos fucsia con cintas que se cruzan en el gemelo, confirman que el miedo a mezclar tonos es cosa del pasado.

En cuanto a su look 'beauty', Ester llevó un recogido alto, con dos mechones enmarcando el rostro, -sí, sabemos que se trata de un estilo muy de principios de los 2000-. Su maquillaje fue super natural, con sombras cobrizas y mejillas melocotón. En contraste llamaba la atención su llamativa manicura en color azul eléctrico.

Obviamente que sus joyas iban a ser de Bulgari. Escogió un delicado collar en forma de serpiente de color dorado que le daba un toque hiper sofisticado.