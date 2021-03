La sesión cómplice de Ciro y Kira Miró: "Kira es la disciplinada; Ciro, el cabeza loca"

El actor de 'Hierro' protagoniza junto su hermana, actriz y flamante ganadora de 'El Desafío' una sesión de moda llena de complicidad.

Clara Hernández

Una sesión de moda del estilista José Herrera ha unido en el estudio a los actores canarios Kira Miró, recién galardonada en el programa de 'El Desafío', y a su hermano mayor, el también actor Ciro Miró (Alfredo en la serie 'Hierro'). Una experiencia que nos hace pensar que la elegancia es cosa de genes cuando la pareja presume de complicidad y mira a cámara con la barbilla alta entre looks soberbios de Roberto Diz, Sportmax, Karl Lagerfeld, Momoni, Luis Onofre, JI JIL, MVP Wardrobe o Dsquared2.

Hablamos con Ciro y Kira sobre sus similitudes, sus diferencias, la moda, el cine o cuestiones de familia.

Es el turno de Ciro Miró: (mira aquí la misma entrevista a Kira Miro).

¿El hábito hace al monje?

El vestir bien da una buena impresión pero soy partidario de que la elegancia y la clase se llevan por dentro. Hoy en día casi todo vale y la elegancia es más una cuestión de actitud.

¿Qué dice tu armario de ti?

Últimamente tiro más por la comodidad que por la complejidad. Debe de ser por estos tiempos de pandemia que estamos viviendo. A veces también me gusta vestirme bien aunque sea para estar en casa, aunque luego lo combine con pantuflas.

¿Y chándal?

Todavía no. Ahí estoy anclado en lo clásico, en la vieja escuela y el chándal aún lo tengo para hacer deporte.

Un lago. ¿Quién de los dos hermanos se lanzaría a nadar y quien guardaría la ropa?

Los dos nos lanzaríamos a nadar. Somos canarios y nos pierde el agua. Yo soy aficionado a la natación en aguas abiertas y mi hermana es otra atrevida. En cuanto a la ropa… en Canarias, cuando vas solo a la playa, le dices al de al lado que le eche un vistacito y ya está.

Para un actor ¿hacer una sesión de moda es difícil o está chupado?

A mí me gusta. Me siento cómodo haciéndolo, es una forma de actuar y convertirme en un personaje que soy yo, al fin y al cabo… levantando más la barbilla cuando te lo dicen, eso sí. Tengo amigos de trabajo que lo pasan mal en estas sesiones porque se autojuzgan pero yo no lo pienso tanto.

Entre hermanos ¿quién farda más de quién?

Los dos. Presumo de lo constante y luchadora que es Kira. Ha sido una hormiguita. Trabajadora, trabajadora. Y muy disciplinada. Era de sobresalientes y yo, de raspados.

¿Y eso se lleva bien siendo el hermano mayor?

Por supuesto. He aprendido mucho de mi hermana, me ha enseñado a ser más constante. Yo he sido más de probar de aquí y e allá, y si algo no me llenaba, cambiaba; ella, si empieza algo, lo termina. Yo le he dado más la soltura y ella a mí, la disciplina.

¿Qué compartís por genes?

Dar las gracias por todo, todo el rato. Somos mucho de agradecer.

Los Premios Feroz mostraron su preocupación por el futuro de las salas de cine. ¿Qué futuro les ves?

Todo vuelve. Ir al cine, el olor a palomitas y a moqueta, y esa pantalla… eso es auténtico. Tal vez ahora el cine no atraviese su mejor momento por la pandemia pero cuando esto se relaje, será de nuevo una pasada y volverá a haber colas. Si no, vamos a terminar cada uno en nuestra casa, tomándonos la copa en el salón, y eso me da miedito. El cine tiene que resurgir igual que el vinilo.

¿Las plataformas son el salvavidas del cine o el lastre?

Antes de que las plataformas se consolidaran, la mayoría de mis amigos y yo no trabajábamos todo lo que queríamos; desde que las plataformas se han instalado y están con la guerra de quién produce la mejor serie del año, estamos todos trabajando. Por ese lado creo que atravesamos en un momento dulce. El año pasado, solo en Madrid, en el primer semestre se rodaron 44 películas y 22 series. Ese 'boom' de producción no lo había vivido jamás.

Y ahora te vemos en la serie 'Hierro'.

La experiencia de 'Hierro' en la isla del Hierro es de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Aparte de que la isla y su gente es maravillosa, ha sido increíble la convivencia del equipo. Hay hasta un chat de WhatsApp con todos los actores y el equipo técnico mezclado. El nivel de hermandad ha sido increíble.

Y como espectador, ¿qué ves?

Tengo unas cuantas series que siempre recomiendo: 'Perros de Berlín', 'Muertos para mí', 'Hierro' y 'Killing Eve'.

Igualdad en el mundo del cine. ¿Un sistema de cuotas ayuda, como proponen otros sectores?

Es verdad que a la hora de solicitar ayudas para el cine se dan más puntos si los equipos están formados por mujeres. Es un debate muy amplio. Soy consciente de que vivimos en un país machista y la historia es machista. En el cine lo hemos visto con mi madre: era directora de producción y hemos visto sus dificultades. En mi mundo mágico lo ideal sería que no tuviéramos que estarnos distinguiéndonos por ser hombre, mujer, hetero, gay, trans, intersexual…

