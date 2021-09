El cantante ha anunciado que el 17 de septiembre saldrá su más reciente disco, 'Final', y dice que podría ser el último de su carrera, aunque advierte de que no piensa abandonar la música.

Enrique Iglesias nos ha dejado sin palabras al anunciar que piensa ponerle un alto a su carrera. Durante el anuncio del lanzamiento de su nuevo disco llamado "Final", el undécimo y "último" de su carrera, el cantante ha explicado que con este material pondrá fin a la creación de discos, aunque eso no significa que diga adiós a su carrera en la música. "Tendrá volumen 1 y volumen 2, pero es el último. Estoy en ese momento de mi vida, ese capítulo de mi vida, que creo que es el tiempo adecuado de parar".

El cantante español dio la noticia en una charla retransmitida por internet en la que estuvo acompañado por el puertorriqueño Ricky Martin y el colombiano Sebastián Yatra, con quienes comienza a finales de mes una gira por Estados Unidos.

A sus 46 años, y con una relación de más de 19 años junto a Anna Kournikova, con quien además tiene tres hijos, parece que el hijo de Julio Iglesias siente que ha llegado el momento de decir adiós a los discos.

"El título 'Final' tiene mucho significado. Intento deciros que podría ser mi último álbum (...) No es algo que haya pensado los últimos meses, sino los últimos años", explicó Iglesias. "Nunca voy a parar de hacer música y escribir canciones, me encanta, pero voy a hacerlo de otra forma, no necesariamente empaquetado como un álbum", contó aunque no añadió más detalles. "Me siento bien por cómo ha quedado el disco, he estado trabajando en él durante un tiempo, me lleva una eternidad hacer álbumes. Estoy muy emocionado", aseguró.

La estrella de la música latina presentó hace siete años su último álbum de estudio, "Sex and love" (2014) y desde entonces ha lanzado numerosas colaboraciones con otros artistas, entre ellas el reciente tema "Me pasé" junto al reguetonero boricua Farruko como anticipo de este esperado nuevo disco.

La portada de 'Final' también ha sido revelada y en ella podemos ver a un Enrique Iglesias sentado en el suelo, con las piernas cruzadas y la capucha de la sudadera puesta. El título del disco se encuentra en el centro de la imagen que es toda en blanco y negro.

Este álbum que podría representar el último del cantante madrileño, icono del pop que ha vendido más de 180 millones de álbumes en todo el mundo.