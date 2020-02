Enrique Iglesias y Anna Kournikova se convierten en padres por tercera vez

La noticia llega solo unos días después de que nos enteráramos de que la tenista rusa estaba embarazada de su tercer hijo.

¿Os acordáis cuando hace apenas unas semanas la revista ‘¡Hola!’ anunciaba que Enrique Iglesias y Anna Kournikova estaban esperando su tercer hijo juntos? Pues que sepas que ya han sido padres. Y no, no es que haya pasado todo en tiempo récord, es que la noticia llegó más tarde y, claro, que el parto casi nos pilla por sorpresa. Ha sido el hermano mayor del cantante quien ha hecho pública la feliz noticia. Julio José Iglesias estaba tan feliz con la llegada de su sobrino que no se ha podido aguantar y lo ha contado todo en una emisora de radio chilena.

"Ya he sido tío", confesó, ante la atenta mirada de la locutora de la emisora ADN, el hijo mayor de Julio Iglesias e Isabel Preysler sobre la llegada al mundo del retoño. ¿Es niño o niña? "Es un secreto", añadió el cantante sobre el hermético nacimiento de su sobrino. Eso sí, ha dado algunos detalles, aunque escasos sobre cómo se encuentra en estos momentos el feliz papá. "Está feliz, muy contento y sigue con su música", añadió en el transcurso de la entrevistas.

Tanto Enrique Iglesias y Anna Kournikova son muy celosos de su intimidad, de hecho, no se prodigan por ninguna fiesta y es todo un hito cuando la prensa logra fotografiarles. Tanto es así que el anterior embarazo fue tan sorpresa como éste último: la tenista rusa estaba embarazada de los pequeños Lucy y Nicolás, que llegaron al mundo en el año 2017 y solo su entorno más íntimo lo sabía. La noticia finalmente trascendió a la prensa cuando los recién estrenados padres de los gemelos tuvieron a los bebés en sus brazos.

Los papás tampoco se han pronunciado... ¡ni tiempo tendrán de pensarlo!