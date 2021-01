Encuentran muerta a Song Yoo Jung, actriz surcoreana, de forma repentina 26 años

Falleció el pasado 23 de enero y hasta dos días después no se ha hecho público su fallecimiento.

Actriz y modelo, Song Yoo Jung tenía una prometedora carrera por delante. Había firmado contratos con firmas de lujo, sus fotos en Instagram acumulaban cientos de ‘likes’ y era una auténtica estrella en Corea del Sur, sin embargo, a sus 26 años, ha dejado a sus seguidores conmocionados con su muerte repentina. Su cuerpo fue hallado sin vida en Seúl, ciudad en la que residía, el pasado 23 de enero, aunque hasta dos días después no se hizo pública la trágica noticia.

Ha sido la agencia de representación de la artista quien ha comunicado su muerte. "La actriz Song Yoo Jung nos ha dejado. Siempre fue una amiga que dio felicidad con una brillante sonrisa y era una actriz maravillosa que realizaba todo con pasión, más que nadie. Gracias por acompañarnos como actriz. Siempre te recordaremos", escribieron en la cuenta de Instagram de la red social Instagram. De momento, no se conocen las causas de su muerte.

Su primer papel en televisión lo obtuvo en 2013 en la serie Golden Rainbow en la que interpretaba a Kim Baek, pero se hizo realmente famosa un año después , tras meterse en la piel de Han Da-won en la serie Make Your Wish del 2014 . Y en su último papel fue Jung Ji Woo en la serie web Dear My Name. Pero no solo era una excelente actriz, como reconocen desde tu agencia, también las marcas se rifaban que fuera su imagen y trabajó para Estée Lauder y The Body Shop, entre otras.

Pero si por algo se ganó el cariño de sus fans fue por su labor filantrópica ayudando a discapacitados y fue embajadora de Warm Accompaniment.

Su muerte ha conmocionado a su país, sobre todo la ola de suicidios de los últimos años entre cantantes y actrices jóvenes ante las presiones de la industria del entretenimiento. La cantante y actriz de K-pop Sulli quitó la vida a los 25 años en 2019 y su amiga Goo Hara de 28 años un mes después.El líder del grupo musical SHINee, Kim Jong-hyun, se suicidó con 27 años en 2017.