Encuentran un cuerpo en el lago Piru, donde desapareció Naya Rivera 

Hace unos días, la tragedia se volvió a cebar con 'Glee'. Fue el pasado miércoles 8 de julio cuando conocimos la noticia de que Naya Rivera había desaparecido en lago Piru en California; ahora, menos de una semana después, han encontrado un cuerpo en la zona en la que se vio por última vez con vida a la actriz de 33 años.

Según informan varios medios de EEUU, ahora mismo no está claro que ese cuerpo es el de Naya. Se espera que en las próximas horas las autoridades policiales den una rueda de prensa para contar todos los detalles, tal y como ha contado el sheriff local.

Happening now: A body has been found at Lake Piru this morning. The recovery is in progress. A news conference will take place at 2 pm at the lake.