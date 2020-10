El shock es el mismo que el que sentimos cuando vimos a Can Yaman sin barba y pelo corto.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Si no has visto 'Emily in Paris', ya estás tardando. Es cierto que no va a superar nunca a otras series emblemáticas ya como ‘Sexo en Nueva York’ o ‘Gossip Girl’, pero, oye, tiene su punto. Además, si te gusta el mundo del marketing y la publicidad, conocerás algunos entresijos de cómo funcionan las campañas, además de los modelitos que lucen Lily Collins y su amiga, la actriz francesa Camille Razat, que merece la pena tenerlos en el radar. Y si has visto la serie de la que todo el mundo habla, seguro que te has fijado en el chef y vecino de Emily. Pues, amiga, tenemos algo que contarte sobre su imagen.

Esta misma tarde nos hemos puesto a mirar su perfil de Instagram, eso que todas hacemos cuando alguien nos gusta. Primero, hemos fichado todas (y cuando decimos todas, son TODAS) las fotografías. Hemos dado un paso más, hemos arrancado nuestra particular versión de CSI Woman.es y hemos encontrado material de calidad, canelita en rama... : las fotos de Lucas Bravo antes de convertirse en el atractivo chef y primer amigo de Emily en París.

Antes de dar vida al personaje, el look de Lucas Bravo era muy diferente al que luce en la serie de Netflix, tanto que estamos tan en shock como cuando descubrimos que Can Yaman sin barba y con pelo corto era el clon del presidente Pedro Sánchez.

Esta vez la cosa también va de pelos porque resulta que el actor antes de hacerse mundialmente conocido con su papel en la serie tenía el pelo largo y barba. ¿Cómo te quedas? Eso sí, atractivo lo es ahora y antes.