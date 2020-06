El emotivo mensaje de despedida de Dani Rovira a Pau Donés

woman.es

Hay voces que son inconfundibles. Hay mañanas que no se olvidan. Hay personas que sin conocerlas son parte de tu vida. Todo esto era Pau Donés, un referente de la música española, el hombre que le cantaba a las cosas simples de la vida, el que nos hizo bailar veranos enteros al ritmo de "por un beso de la flaca", o el que nos regaló esa increíble muletilla de decir "depende, ¿De qué depende?", por esto y por muchos más motivos el fallecimiento ayer por la mañana del cantautor a los 53 años víctima del cáncer de colon nos conmocionó a todos, sin importar si fuéramos o no de la escena cultural, musical, social o política española. La tristeza fue general.

Y aunque la mayoría de famosos y personalidades no tardaron en dar el pésame a la familia y compartir mensajes de cariño y admiración al que fuera el líder de Jarabe de Palo, una de las palabras más emotivas fue las que le dedicó Dani Rovira. El actor, que también se encuentra luchando contra esta enfermedad, linfoma de Hodgkin, le escribió: "Naciste en la cara buena del mundo. Gracias por todo lo que nos diste. Qué mañana tan horrorosamente triste. Serás un motivo más para los que siguen batallando. Descansa en paz, Pau", dice el sentido mensaje que va acompañado de una imagen de Pau en blanco y negro.

Y estas no son las primeras palabras de admiración que Dani Rovira le dedica a Pau Donés. El pasado 28 de mayo, el protagonista de 'Ocho apellidos vascos' compartía en sus redes sociales la nueva canción de Jarabe de Palo, ‘Eso que tú me das’ y lo hacía con unas hermosas palabras: "Anoche escuché y vi el videoclip de lo último de Pau Donés. No puedo parar de escucharlo una y otra vez e inevitablemente emocionarme. Yo quiero vivir en esa azotea, cantando, bailando, celebrando la vida, repartiendo gracias y brindando por todo lo bueno que tenemos. Ahora que, en cierta manera, puedo saber el color del cristal por el que mira Pau, estoy experimentando conexiones que antes pasaba por alto", empezaba el mensaje Dani.

"Para mí, este videoclip podría ser un resumen de lo que entiendo yo por entender la vida. En una época donde el odio, el ruido y el egoísmo parece que van ganando foco y protagonismo, debemos apostar por todo lo contrario. La batalla consiste en quedarnos con lo bueno, transformar desde los hechos, desde la alegría y el agradecimiento. Gracias a todos los que hacéis mi vida un lugar más apetecible. Gracias a todos los que, con vuestro cariño, me hacéis ser feliz. Y que la vida merece la alegría. Gracias Pau por la emoción. Gracias por la lección. Venimos para cuatro días...pensemos bien cómo vamos a invertirlo. Gracias a todos por todo lo que me dais, que es mucho más de lo que pido", escribía.