Emma Stone se casa en secreto con su novio Dave McCary

Emma Stone por fin ha dicho 'Sí, quiero'. La actriz ganadora de un Oscar por La La Land (La ciudad de las estrellas) se comprometió con su novio, el director y guionista del programa de humor 'Saturday Night Live' Dave McCary, el pasado mes de diciembre, y tenían planeado pasar por el altar a finales de marzo en Los Ángeles, pero debido a la pandemia del Coronavirus se vieron obligados a aplazarla, como otras parejas de famosos (Katy Perry y Orlando Bloom, o Jennifer López y Alex Rodríguez). Así que ahora seis meses después, la pareja ha podido finalmente casarse.

Aunque ninguno de los dos lo ha anunciado, la web de noticias 'Page Six' confirma que la pareja se habría dado el ‘sí quiero’ en secreto este fin de semana. Y gracias a unas imagenes que han circulado por las redes sociales, hemos podido ver en unas fotos en donde lucen con total naturalidad sus alianzas.

