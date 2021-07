El nacimiento de su primer bebé ha hecho a la actriz reflexionar sobre el futuro del medioambiente y, por ello, ha comenzado a considerar la vida sin plásticos como una opción.

María Viéitez

Desde que Emma Roberts dio la bienvenida a su primer bebé, ha estado reflexionando mucho sobre el futuro del medioambiente y las consecuencias que nuestros comportamientos diarios pueden tener un gran impacto en la vida de las generaciones venideras.

Para aportar su granito de arena, la actriz se ha sumado al mes de julio sin plásticos, una iniciativa que quiere concienciar sobre el excesivo consumo que hacemos de plásticos de un solo uso. Para ello, ha contado con la ayuda de Grove Collaborative, una empresa que diseña productos esenciales para el hogar respetuosos con el medio ambiente, entre ellos, productos para bebés, de limpieza, de cuidado personal o para mascotas. Roberts, de 30 años, ha confesado a PEOPLE que ha sido hace solo unos meses cuando ha comenzado a reflexionar sobre el futuro del medio ambiente: "Definitivamente, lo que más me abrió los ojos fue tener un hijo. Antes, yo operaba en el mundo por mi cuenta y sólo pensaba en lo que era adecuado para mí. Y cuando tienes un hijo, es como, espera, ¿qué edad va a tener en el año 2050? ¿Cómo va a ser el mundo?".

Emma Roberts fue madre a finales de diciembre de 2020 junto con su pareja, Garret Hedlund, de 36 años. "Quería educarme más en lo que debería hacer", explicó. Según ha contado, llegó a vivir una semana sin plásticos gracias a hacer pequeños cambios diarios, pero con mucho significado, como cocinar más en casa en lugar de pedir comida a domicilio o utilizar llevar consigo una taza de cerámica para su café diario también cuando lo toma fuera de casa.

- "No somos conscientes de la que se nos viene encima con el cambio climático"

- Emma Roberts celebra su 'baby shower' con un espectacular vestido de estampado floreado con detalle de nido de abeja

"El espacio del bebé es un espacio muy difícil. Siempre estoy a la caza de empresas que pienso que tienen una buena misión y que no utilizan productos químicos ni plásticos", explica Roberts. "Y tengo que decir que hay muchas marcas que me han impresionado, pero no creo que haya suficientes marcas para bebés en las que se pueda confiar totalmente y que sean del todo transparentes. Y por eso es algo que siempre pido a la gente que me recomiende". Según la actriz ha explicado, confió en Grove Collaborative porque se ha comprometido a llegar a 2025 habiendo eliminado por completo su uso de plásticos.

"Desde que me convertí en madre, he empezado a fijarme en cuáles son los ingredientes de los productos que compro", añadió la actriz protagonista de 'Palo Alto'. Iniciativas como esta y la creciente gravedad de los efectos del cambio climático (subida de las temperaturas, abundantes inundaciones, el derretimiento de los glaciares y cambios en los ecosistemas, entre otros) nos invitan a reflexionar sobre los pequeños cambios que podemos hacer en nuestras vidas para generar, entre todos, un cambio mayor.