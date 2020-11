Emily Ratajkowski ha recreado el posado más mítico de Demi Moore y parecido es asombroso

La modelo ha presumido de embarazo como en los 90 lo hizo la actriz.

Ya pensábamos que salvo Heidi Klum, que no falta a su cita con Halloween, y las hermanas Jenner, que no deja pasar una oportunidad para montar una fiesta, este año las celebrities norteamericanas nos iban a dejar con las ganas de ver propuestas originales en el fin de semana del año en el que más se disfrazan en Estados Unidos. Pero Emily Ratajkowski ha llegado a tiempo para desdecirnos.

Hace ya unos cuantos años que Demi Moore posó embarazada en ropa interior para la cámara de Annie Leibovitz cuando esperaba a su segunda hija, Scout, de las tres que tiene con Bruce Willis. Era 1991, hace casi tres décadas, y el reportaje fotográfico se publicó en Vanity Fair. Aprovechando que el Halloween 2020 se ha celebrado en casa y que le ha pillado embarazada también, Ratajkowski ha querido hacer un guiño a la icono de los 90 imitando aquel posado de esta para Leibovitz.

La top model norteamericana ha calcado la pose, como no podía ser de otro modo, el atuendo, un conjunto de ropa interior negro y unos zapatos de tacón a juego -en su caso, sandalias; en el Demi, unos salones- y el peinado, para lo cual ha tenido que recurrir a una peluca puesto que la estrella de Hollywood tenía el pelo corto entonces y ella lo lleva largo, como ya sabes.

El resultado, aunque la tripita todavía no le asoma lo mismo a Ratajkowski en comparación con Moore en el momento de su shooting en el 91, es espectacular.

No se ha hecho eco Demi Moore del homenaje que le ha hecho Ratajkowski, pero no nos extrañaría que lo hiciera en cuanto se deje caer por Instagram, donde por cierto ha aprovechado a felicitar Halloween rescatando una imagen antigua de ella misma disfrazada de Gomez Addams, el padre de la famosa familia creada por Charles Adams para The New Yorker allá por 1930.