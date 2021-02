Elsa Pataky y Chris Hemsworth celebran la fiesta ochentera a la que te hubiera encantado asistir

Sus disfraces, lo mejor que vas a ver hoy.

La vida de Elsa Pataky y Chris Hemsworth en Australia es una película en sí misma. No les haría falta aprenderse ningún guion. Si quisieran, les bastaría con poner cámaras a su día a día y estaríamos millones de personas enganchadas a sus andanzas. Da igual si lo emiten en Netflix, en Youtube, o en cualquier otra plataforma. Sería un éxito mundial.

Cuando no están en un "decorado" digno de un documental de naturaleza de la BBC, se les ve disfrutando del increíble entorno y la maravillosa casa en la que se residen, cual película familiar de sobremesa. Entre medias, entrenan a un nivel que cansa solo de verlo, y encima se pueden permitir el lujo de montar alguna que otra fiesta aprovechando que la situación en el país oceánico con la COVID-19 es mucho más favorable que la tenemos en países como el nuestro.

De hecho, ha sido ver la fiesta ochentera que se han pegado por el cumpleaños de un amigo y nos ha dado mucha envidia sana. Es más, mira que sus disfraces son horteras, pues no nos importaría imitarles con tal de poder pasar un rato entre amigos sin miedo a abrazarnos y a sin tener encendido todo el rato el piloto rojo que alerta de la distancia de seguridad.

De la fiesta no sabemos mucho más que lo que hemos podido ver en las imágenes que ha compartido el famoso actor. Ha sido al aire libre en la azotea de un rascacielos, y se han disfrazado con looks deportivos ochenteros. Él, de cachas de gimnasio, y ella ha escogido un look a lo Eva Nasarre, de monitora de fitness.

A ninguno de los dos les ha hecho falta complicarse mucho la vida porque el cuerpo lo tienen moldeado de fábrica, así que con ponerse cuatro prendas bien elegidas lo han clavado. Bueno, a Chris Hemsworth le ha bastado con dos porque se ha puesto un pantalón de chándal retro bien apretado y una camiseta interior de tirantes que no estalla de milagro.

Un poquito más se lo ha currado Elsa Pataky, a la que no le falta detalle en su outfit ochentero. Calentadores gruesos, guantes de red a juego, mallas cortas fucsias y dos piezas con braguita y cropped top blanco. Todo ello rematado con una coleta alta en la que destaca su recién estrenada melena morena.

La única pega es que en ella no queda cómico el asunto... ¡con esa tableta de chocolate por abdomen parece más una profesora de un gimnasio online preparada para impartir su clase que un disfraz para una fiesta de cumpleaños!