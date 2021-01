Elliot Page se divorcia de su mujer dos meses después de revelar su cambio de género

Su anterior nombre era Ellen Page.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Fue una de las noticias más impactantes del año pasado. Ellen Page, la conocida actriz de 'Juno' e 'Inception' anunciaba a través de Instagram que era transgénero y que a partir de ese momento su nombre y su género pasaba a ser masculino.

"Hola chicos, quiero compartir con vosotros que soy trans, que mis pronombres son "él" y "ellos" y que mi nombre es Elliot. Me siento afortunado de estar escribiendo esto, de estar aquí, de haber llegado a este punto de mi vida. "Me siento desbordada de gratitud por la gente increíble que me ha apoyado a lo largo de este viaje. No sé por dónde empezar a expresar lo importante que es sentir que finalmente amo quien soy lo suficiente para perseguir mi auténtico yo. He sacado inspiración sin fin de la comunidad trans. Gracias por vuestro coraje, vuestra generosidad y trabajo incansable para hacer de este mundo uno más inclusivo y compasivo", comenzaba en su carta.

"Pido paciencia. Mi alegría es real pero también es frágil. La verdad es que, a pesar del profundo sentimiento de felicidad de ahora mismo y siendo consciente de lo privilegiado que soy, también estoy asustado. Tengo miedo de la invasión, el odio, los chistes y la violencia", aseguraba.

Y aunque en ese momento tenía a su lado el apoyo incondicional de su mujer, la coreógrafa Emma Portner, con la que se casó en enero de 2018, ahora el actor ha decidido separarse. Poco más se sabe de una decisión que a la gran mayoría les ha pillado por sorpresa, ya que Emma mostró públicamente su apoyo a Elliot cuando este decidió el gran paso de hacer su transexualidad pública.

De momento, ni él ni ella se han pronunciado al respecto y conociendo la manera tan privada con la que siempre han gestionado su relación no creemos que hagan ninguna declaración pública.