El popular actor de 'The Umbrella Academy' (la serie de Netflix en la que trabaja y que ahora mismo rueda por tercera temporada en Toronto) hace historia al ser el primer transgénero que protagoniza la portada de la popular revista 'Time' con su entrevista más íntima.

Elliot Page, antes conocido como Ellen Page, soñaba con ser niño, aunque había nacido en un cuerpo de niña. El actor esperaba con ansia que llegara ese momento, de hecho, se lo llegó a plantear a su madre. “Quería ser un niño. Le preguntaría a mi mamá si podría serlo algún día”, ha confesado a la revista ‘Time’, de la que ha sido portada y ha hecho historia al ser el primer transgénero el ocupar la portada. El primer paso para el actor fue cortarse el pelo y, a partir de ahí, se sintió mucho mejor consigo mismo.

Fue en diciembre cuando Elliot Page se abrió en canal en su cuenta de Instagram y confesó que era un hombre trans. A partir de entonces, poco se ha sabido de él hasta ahora, que ha regresado con la que posiblemente sea la entrevista más íntima que el actor de 'The Umbrella Academy' (la serie de Netflix en la que trabaja y que ahora mismo rueda por tercera temporada en Toronto) ha concedido -y concederá- en toda vida.

Reconoce que antes de contar al mundo lo que sentía, era consciente de que habría mucha gente que le brindaría su "apoyo", pero, a la vez, que habría "mucha transfobia". Y eso fue "esencialmente lo que pasó".

Protagonizó Juno y Hard Candy, pero a pesar del éxito profesional, dice: "nunca me reconocí a mí mismo". Hasta tal puto llegó el rechazo a su cuerpo que no no podía soportar la idea de tener en sus manos una foto suya. "Durante mucho tiempo no podía ni mirar una foto mía", revela.

El 2014, un año clave

El popular intérprete salió del armario como gay en 2014, un año clave para él, y a pesar de que no era una situación fácil, nada se puede comprar lo que está viviendo en esta última etapa de su vida. “La diferencia entre cómo me sentía antes de salir del armario como gay y después era enorme", reconoce.



Fue, como a muchos, la pandemia la que le hizo recapacitar. Tampoco estaba feliz, no se sentía bien con su cuerpo y se puso a reflexionar. “Tuve mucho tiempo para poner el foco en cosas que creo que (...) estaba evitando”, cuenta en la entrevista. Finalmente, todo se puso en su sitio. "Por fin pude aceptar ser transgénero y permitirme ser plenamente quien soy", remata.