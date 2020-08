Ellen Pompeo o por qué no abandonará nunca 'Anatomía de Grey'

#Respect.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Es sin duda todo un icono de la televisión. Ellen Pompeo y su papel protagonista en la exitosa y longeva serie, 'Anatomía de Grey' le han dado un reconocimiento internacional que a día de hoy aún permanece. Con esta historia todavía sumando capítulos, la actriz no piensa en abandonar el barco, como sí lo han hecho ya muchos de los que empezaron con ella. ¿Por qué continuar en un papel que, claramente, ha hecho que no pueda abarcar otros proyectos? Sencillamente porque no quiere.

“Personalmente, para mí es más importante tener una vida familiar sana que tener una carrera. Yo no tuve una niñez especialmente feliz, así que la idea de tener este gran marido y tres preciosos hijos es realmente lo único que necesito para sentirme completa. Por eso he decidido que prefiero ganar dinero que perseguir papeles que sean un desafío creativo para mí”, asegura en una entrevista concedida al podcast 'Jemele Hill is Unbothered'.

Unas valientes palabras ya que en Hollywood parece que los actores y actrices tienen que estar constantemente buscando nuevos retos, sacrificando, en la mayoría de las ocasiones, su vida personal. "Nunca me ha gustado perseguir a nada ni a nadie. Y por mi experiencia, para triunfar como actriz tienes que perseguirlo. Tienes que buscar papeles, rogar que te los den, convencer a otros de que eres la persona perfecta para interpretarlo. La verdad no me siento tan desesperada porque financieramente estoy más que mejor", confiesa.

Porque claro, para ser justos, estas palabras adquieren otro significado cuando se sabe que la actriz ingresa 575.000 dólares por episodio. Aunque bueno, podría ganar más en cine, pero ella prefiere pisar sobre seguro. “Si hubiera empezado en 'Anatomía de Grey' cuando era más joven, no sé, cuando tenía 25 años, probablemente habría abandonado la serie con 31 años, que es cuando se acababa mi contrato de seis años. Pero empecé teniendo 35 y sé que cuando cumples más de 40 las actrices lo tienen muy difícil para seguir trabajando. Por eso prefiero ver esto como la bendición que es”, sentencia.