Ellen DeGeneres y su sorprendente decisión de poner fin a su programa

Ellen DeGeneres dejará su 'talk show' después de 18 años una vez que termine la temporada 2021/2022.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Ellen DeGeneres ha anunciado que deja el programa 'The Ellen DeGeneres Show' porque ya no es un reto para ella como "persona creativa". La presentadora aparecerá en una temporada más, pero el programa de entrevistas concluirá en 2022. La decisión de Ellen llega después de que el programa se viera afectado por las acusaciones sobre el lugar de trabajo tóxico que supuestamente fomentaba realizadas en julio de 2020, en las que se la acusaba de acosar a antiguos empleados, invitados e incluso a famosos que aparecían en el programa, según los testimonios de algunos ex miembros del personal.

En una entrevista a 'The Hollywood Reporter', dijo: "Cuando eres una persona creativa, necesitas que te desafíen constantemente, y por muy bueno que sea este programa, y por muy divertido que sea, ya no es un desafío". Ellen, que está casada con la actriz Portia de Rossi, tiene ahora la mirada puesta en el cine, además de tomarse un tiempo para descansar. "Una 'sitcom' me parece un paseo por el parque comparado con esto, 180 programas al año. No sé si eso es lo que quiero hacer después, pero el cine seguro que sí".

Además, mañana 13 de mayo, Ellen concederá una entrevista a Oprah Winfrey para hablar del final del programa.

Fue al comienzo de esta última temporada cuando Ellen por fin se pronunció sobre las acusaciones de las que había sido objeto durante el verano, abriendo el programa con su clásico monólogo y una disculpa en respuesta a las noticias que sacó a la luz el portal 'Buzzfeed News'.

"Muy bien, vayamos al grano. Como habrán oído, este verano hubo acusaciones de un ambiente de trabajo tóxico en nuestro programa. Y luego hubo una investigación. Me enteré de que aquí ocurrieron cosas que nunca deberían haber ocurrido. Me lo tomo muy en serio, y quiero decir que lo siento mucho por las personas que se vieron afectadas. Sé que estoy en una posición de privilegio y poder y me doy cuenta de que eso conlleva una responsabilidad, y asumo la responsabilidad de lo que ocurre en mi programa. Esto es 'The Ellen DeGeneres Show'. Yo soy Ellen DeGeneres. Hemos tenido muchas conversaciones en las últimas semanas sobre el programa, nuestro lugar de trabajo y lo que queremos para el futuro. Hemos hecho los cambios necesarios y hoy empezamos un nuevo capítulo".