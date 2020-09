Ellen DeGeneres zanja la polémica: "Lo siento mucho"

Inicio de una nueva etapa.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Ha sido un verano muy complicado para todos, pero en términos de polémica lo ha sido más todavía para Ellen DeGeneres. La presentadora del show de Ellen (ella misma, por si no quedaba claro) ha visto cómo eran muchísimas las personas que trabajan en su programa que la acusaban de haber incitado un ambiente tóxico. Unas acusaciones a las que ella hizo referencia de manera breve en un comunicado en el que aseguraba que se estaban tomando las medidas oportunas para que situaciones así no volvieran a repetirse.

Sin embargo, ahora que su programa ha vuelto a emitirse (con público virtual), la cómica y actriz ha querido centrar su monólogo de apertura principal en contestar a todas las dudas que se han planteado durante esta 'ausencia' televisiva debido al parón veraniego y a la pandemia que todavía estamos atravesando.

"Como ya sabréis, este verano hubieron denuncias de un ambiente de trabajo tóxico en nuestro programa y luego hubo una investigación. Aprendí que aquí pasaron cosas que nunca debieron haber pasado. Me lo tomo muy en serio y quiero decir que lo siento mucho por las personas afectadas. Sé que estoy en una posición de privilegio y poder y me di cuenta de que eso conlleva una responsabilidad, y asumo la responsabilidad de lo que sucede en mi programa. Este es el show de Ellen DeGeneres y yo soy Ellen DeGeneres. Mi nombre está ahí (señalando la pared), mi nombre está en la ropa interior de mi ‘merchandising'".

"También hubo artículos en la prensa y en las redes sociales que decían que no soy quien parezco ser en la televisión, porque me conocieron como la chica del 'sé amable'. Y así es como sucedió eso: comencé a decir, 'sean amables el uno con el otro' después de que un joven llamado Tyler Clementi se quitase la vida después de ser intimidado por ser gay", dijo DeGeneres.

“Pensé que el mundo necesitaba más amabilidad y fue un recordatorio de que todos lo necesitábamos, y creo que lo necesitamos más que nunca en este momento. Ser conocida como la chica del 'sé amable' es una posición complicada en la que estar. Así que déjame decirte que si alguien está pensando en buscar un apodo, que no sea el de la chica 'sé amable'. No lo hagas. La verdad es que sí soy esa persona que ves en la tele”.

“También soy muchas otras cosas. A veces estoy triste, enfadada, ansiosa, me frustro, me impaciento. Y estoy trabajando en todo eso. Estoy trabajando especialmente en lo de la impaciencia porque no está sucediendo lo suficientemente rápido, ya os lo digo".

“Soy presentadora de un programa de entrevistas, pero tal vez algunos no sepáis que yo era actriz. He interpretado a una mujer heterosexual en las películas, así que soy una actriz bastante buena. Pero no creo que sea tan buena como para poder venir aquí todos los días durante 17 años y engañaros. Esta soy yo y mi intención es ser siempre la mejor persona que pueda ser. Y si alguna vez he defraudado a alguien, si alguna vez he herido sus sentimientos, lo siento mucho. Si ese es el caso, me he defraudado y también me he lastimado porque siempre trato de crecer como persona. Veo todo lo que viene a mi vida como una oportunidad para aprender. Me metí en este negocio para hacer que la gente se riera y se sienta bien, esa es mi actividad favorita".

"Ahora soy jefa de 270 personas, 270 personas que ayudaron a hacer de este programa lo que es, 270 personas por las que estoy muy agradecida. Todo lo que quiero es que cada una de ellas sea feliz y esté orgullosa de trabajar aquí. Este ha sido un verano horrible para personas de todo el mundo. La gente está perdiendo sus trabajos, la gente está perdiendo a sus seres queridos a causa de una pandemia, la gente está perdiendo sus hogares y sus vidas en los incendios furiosos que continúan. Hay una flagrante injusticia racial a nuestro alrededor. Miro las noticias y pienso, ¿por dónde empezamos? Así que espero que podamos ser un lugar de felicidad y alegría. Todavía quiero ser la hora al día a la que la gente pueda ir para escapar y reír. Quiero seguir ayudando a todas las personas a las que ayudamos todos los días. Y estoy comprometida a hacer de esta la mejor temporada que hemos tenido".