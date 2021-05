La cantante ha enseñado en Instagram a la pequeña Yanay, fruto de su relación con el futbolista David de Gea.

Ayer conocíamos la noticia de que Edurne tendría que volver a esperar para regresar a los escenarios. Su concierto se cancelaba por temas de aforo y así lo contaba en redes. Una triste noticia que esperamos que se solucione cuanto antes y poder volver a ver a Edurne encima de un escenario. Pero, a pesar de este bache, la cantante desprende luz, y eso es en parte por su pequeña hija Yanay.

La pequeña Yanay llegó al mundo el pasado marzo, y desde entonces ha revolucionado la casa de Edurne y el futbolista David de Gea. La pequeña, y primera hija de la pareja, llegaba al mundo en una fecha especial y algo enigmática, como muchos seguidores comentaban. Y es que, Yanay llegó al mundo el 4 de marzo del 2021, es decir, el 4321, algo casual, pero que hace todavía más especial este día para los padres.

Aunque Edurne nos ha enseñado en redes algunos vídeos de la pequeña, no habíamos visto la carita de Yanay hasta hace bien poco. Fue con motivo del Día de la Madre cuando Edurne compartió la primera imagen de la pequeña Yanay. Una imagen que revolucionó las redes. La pequeña Yanay aparecía junto a Edurne con un entrañable body de bebé con mensaje donde se veía: “Mama’s girl”.

Ahora, Edurne no se ha podido resistir a compartir en las redes otra instantánea de la pequeña Yanay. “Y me vuelves a mirar, y en tus pupilas puedo bailar con cada letra del verbo amar, al son de tu sonrisa 🥰💕🎶 PD: No es que no esté peinada, es que tiene el pelo tieso en ese lado y es imposible bajarlo 🤷🏼‍♀️😍”, ha escrito la extriunfita en su perfil de Instagram.

La publicación no ha parado de tener comentarios de lo más entrañables, incluso de otras famosas como Paula Echevarría, quien también hace poco ha sido mamá. “Es comestible! Y con esos pelos tiesos más! 😍”, añadía la actriz Paula Echevarría en la publicación.

La primera hija de la pareja

Yanay es la primera hija de la pareja. Después de más de 10 años de relación, David de Gea y Edurne anunciaron que estaban esperando a la niña de sus ojos. En aquella ocasión, lo anunciaron a través de las redes sociales con una emotivva instantánea con un texto muy claro: “Cucú!! 🐣💛 #BabyIsComing”.Poco a poco fueron revelando algo más sobre el embarazo, y haciendo partícipes a la comunidad de seguidores del proceso de la pequeña. Hoy, además de compartir sus vivencias sobre el posparto, Edurne está volcada en su pequeña Yanay y llena de felicidad. Tanto es así, que ha hecho como hemos visto anteriormente algunas instantáneas de la pequeña.