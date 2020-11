Edurne anuncia que está embarazada y espera su primer hijo junto a David De Gea

La pareja, que no tiene la boda entre sus planes, empezó a salir hace 10 años.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

¡Menudo baby boom, Edurne está embarazada! Después del confinamiento no paramos de tener buenas noticias: María Pombo y Pablo Castellano esperan su primer hijo, como Paula Echevarría y Miguel Torres y ahora ha sido Edurne y David De Gea quienes se han sumado a la lista de famosos que serán padres en plena pandemia. Que no todo iban a ser noticias poco esperanzadoras… ¿y hay algo más alegre que la llegada de un bebé a una casa?

- El mono de Edurne para las que adoran ir en vaqueros

- El bikini con el que Edurne demuestra que la mezcla de estampados siempre funciona

Edurne ha sido la encargada de anunciarlo a través de su cuenta de Instagram con una imagen que lo decía todo: un biberón, unos guantes de portero de fútbol, como guiño a la profesión del guardameta y un micrófono. Y por si la imagen no hablara por sí misma, lo ha acompañado con un texto: “Cucú!! 🐣💛 #BabyIsComing”, ha anunciado. Su chico ha reproducido el mismo mensaje y la misma foto en su cuenta de Instagram.

De momento, no hemos podido ver a la cantante luciendo tripita de embarazada y no podemos estar más impacientes por verla porque seguro que se va a marcar lookazos.

Con su mejor proyecto bajo el brazo, Edurne presentará el programa ‘Fam Jam ¡Baila En Familia!’, que será emitido en el canal ‘Disney’ y hace unos meses presentó 'Catarsis', su último disco, pero de boda, de momento, no hay pistas. “De momento, no está en mente. Todo se verá, pero con la que está cayendo aquí ahora mismo como para pensar en boda. Si yo tengo un montón de amigos que han tenido que posponer su boda después de tenerlo todo organizado espérate primero que pase y luego ya se verá”, declaró para la revista ‘¡Hola!’.