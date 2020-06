Los duques de Cambridge amenazan con emprender acciones legales

¿Qué está pasando?

Está claro que desde que el príncipe Harry y Meghan Markle decidieron poner punto y final a relación oficial con la Casa Real británica, muchas han sido las informaciones que sugerían un cierto malestar por parte de los duques de Cambridge. ¿El motivo? Ahora que los duques de Sussex no pueden representar de manera oficial a la reina Isabel II quedaba claro que la agenda de Harry y Meghan tendría que pasar a otras manos.

Así pues, se comenzó a especular con la posibilidad de que Kate Middleton y el príncipe Guillermo se encontraran un tanto sobrepasados por la situación. Sobre todo Kate. Así se dejaba constancia en un artículo publicado por la revista Tatler en el que se citaban las palabras de una amiga de la duquesa diciendo que estaba "exhausta" y "atrapada" por la carga de trabajo que soportaba tras la salida de los duques de Sussex de la familia real británica como miembros senior.

Un artículo que no sentaba nada bien a la casa real británica y que su equipo de comunicación negaba tajantemente: "Esta historia contiene una serie de imprecisiones y falsas interpretaciones que no se comunicaron al palacio de Kensington antes de su publicación".

Un comunicado para desmentir esta información que no suele ser habitual en la manera de proceder de la casa real británica. Es más, la última vez que algo similar ocurrió fue cuando un cirujano estético utilizó en Instagram unas imágenes de la duquesa de Cambridge y el palacio de Kensigton negó que Kate Middleton fuese clienta suya.

Sin embargo, parece que la cosa no ha quedado ahí. Ahora, los abogados de los duques de Cambridge han amenazado con emprender acciones legales si el artículo no se retira de la página web de la revista. Según ha comunicado la revista Tatler al portal de noticias 'Just Jared', la publicación ha "recibido correspondencia por parte de los abogados de los duques de Cambridge pero creemos que no tiene ningún fundamento".

Por lo visto, Kate Middleton y el príncipe Guillermo consideran que el artículo carece de sentido alguno y solo critica de manera gratuita a la duquesa de Cambridge.