Dulceida abandona las redes sociales: “Hoy hago un parón, hoy me voy”

Aunque para muchos las redes sociales solo sean una forma de exhibición y magnificación, son una herramienta de trabajo para miles de personas que se ganan la vida con ellas. Cientos, miles o millones de followers esperan que sus ‘influencers’ favoritos publiquen contenido a diario, contando sus vivencias personales o los acontecimientos importantes que les ocurren.

Ante estas circunstancias, es lógico que muchos de estos generadores de contenido sientan presiones por parte de sus seguidores y opten por echar el freno antes de que sea demasiado tarde. Y es que, al igual que la gimnasta Simon Biles optó por priorizar su salud mental a la competición por el Oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, Dulceida ha hecho lo propio y ha abandonado las redes sociales.

Tras más de una década de intensa actividad, Dulceida ha anunciado su marcha a través de una publicación en la que se ha sincerado con sus seguidores. “Hoy hago un parón, hoy me voy. Necesito reconstruirme, necesito abrazarme y cuidarme para volver”, ha apuntado antes de comentar los motivos por los que ha decidido apartarse de la esfera pública.

En este 2021, que según la propia ‘influencer’ “está siendo un año de mierda”, se han sucedido dos acontecimientos por los que Dulceida se ha plantado temporalmente. Por un lado, el reciente fallecimiento de su abuela y, por otro, la ruptura con su pareja, Alba Paul. A raíz de los rumores de su separación, ha reconocido haber recibido “un acoso constante en redes sociales sobre mi relación, por parte de unos pocos, que hacen mucho ruido y también mucho daño a mí y a las personas que me quieren”.

A pesar de que Aida Domènech ha demostrado que es una persona muy fuerte y que no se deja llevar por las opiniones ni los comentarios negativos de sus ‘haters’, cree que lo mejor que puede hacer en estos momentos es parar. “Nunca imaginé que podría sentirme como me siento hoy, pero yo misma me estoy haciendo daño y no puedo más. En algunos momentos soy mi peor enemiga exigiéndome y machacándome, estoy segura de que muchos me entenderéis”, ha añadido.

Lo cierto es que, como ella misma ha apuntado en su publicación, “será raro” que después de 12 años de publicaciones diarias desaparezca temporalmente. Sin embargo, cree que es lo mejor para retomar fuerzas y volver con la energía que siempre le ha caracterizado porque, según ha asegurado, “hora mismo estoy cargando con mucho y esto no puede ser un peso más”.

Aunque no ha fijado fecha concreta para su regreso, Dulceida ha dejado una puerta abierta a la esperanza, ya que ha indicado que espera tener fuerzas “en septiembre y volver a tope”. En cualquier caso, ha prometido hacerlo “con mi sonrisa, mi voz repelente de bebé, mucho amor que daros y aventuras que vivir”. ¡Esperamos que esta merecida pausa renueve tus energías!