¿Está Dua Lipa embarazada? Hay quien piensa que sí por este tecnológico detalle

Es una de las cantantes más exitosas de su generación. Dua Lipa ha ido forjándose una carrera profesional imparable en términos musicales y ahora disfruta de las mieles de una fama de la que siempre se ha mostrado muy orgullosa. ¿Por qué? Porque la joven es de esas artistas que prefieren quedarse con el lado bueno de la fama y no con el malo (haters y críticas mediante). De ahí que la actual novia del hermano de Gigi y Bella Hadid, Anwar, se haya tomado con mucha elegancia, clase y humor los rumores de un posible embarazo.

Ella misma lo ha explicado en el programa de Jimmy Kimmel en el que también ha querido aclarar si está embarazada o no. "Me gusta unir emojis que sean diferentes y que no tengan nada que ver los unos con los otros. Puse un biberón, un ángel y unas chispas. Sin pensar, simplemente lo hice. Lo subí a Instagram juntos a dos imágenes mías y luego miré comentarios y vi que había una persona preguntando si estaba embarazada. Así que miré las foto, el comentario, las fotos, el comentario y pensé 'ni hablar, no parezco embarazada'. Pero después vi que un montón de gente estaba comentando que yo había querido lanzar un mensaje a través de mis emojis y que quizá era la manera en la que estaba anunciando mi embarazo", decía refiriéndose a esta publicación (que aún está en su cuenta de Twitter pero que ha borrado ya de su Instagram).

"Así que puedo decir que esos emojis me han puesto en un aprieto de los gordos. Pero dejadme deciros que no. No estoy embarazada", ha aclarado riéndose de todo el asunto y dejando claro, una vez más, que es todo un encanto haciendo frente a los rumores.