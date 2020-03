Dua Lipa adelanta el lanzamiento de su nuevo álbum para hacernos bailar

Dua Lipa nos ha hecho sonreír y alegrarnos mucho gracias a una maravillosa noticia. La cantante ha decido que va a adelantar el lanzamiento de su nuevo álbum 'Future Nostalgia' al 27 de marzo, este próximo viernes, en vez de lanzarlo el 3 de abril, fecha que tenía prevista. ¿El motivo? La cantante ha decidido que lo mejor para afrontar esta crisis sanitaria mundial a la que nos enfrentamos es con un poco de música y buen humor.

"Espero que os traiga felicidad, que os haga sonreír y que os haga bailar. Espero que os haga sentir orgullosos de mí", ha dicho durante un directo en Instagram en el que se le saltaban las lágrimas.

.@DuaLipa pushes forward the release of her sophomore album, ‘Future Nostalgia,’ to THIS Friday - March 27 - amid the Coronavirus pandemic:



“I hope it brings you some happiness, and I hope it makes you smile, and I hope it makes you dance. I hope I make you proud.” pic.twitter.com/tZOCZTnSSo