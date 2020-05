Drake deja caer en su última canción que Kylie Jenner y él son algo más que amigos

¡Pero bueno!

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Está claro que no hay un solo día en el que no hablemos de la familia Kardashian, pero es que este clan lo tiene todo. Dramas, alegrías, amores, desamores, embarazos... ¡Un no parar! De ahí que tampoco nos haya sorprendido mucho el hecho de que Kylie Jenner pueda tener una nueva relación. Efectivamente. La menor de las Kardashian (aunque la más rica), podría haber caído en los brazos de un conocido rapero que, atentas, estuvo también relacionado hace unos años con la cantante Rihanna.

Sí, lo sabemos, a nosotras también se nos ha quedado la misma cara. Sin más dilación, os diremos que Drake es el rapero con el que Kylie Jenner podría estar (o habría estado) sentimentalmente involucrada. Sí, nos encantan estos sinónimos para decir que lo mismo han estado o están saliendo. ¿Cómo lo sabemos?

Pues porque ha sido el propio Drake el que así lo ha dado a entender en una de las canciones de su próximo álbum. "Kylie Jenner that's a side piece", dice la letra de una de las rimas en las que ha trabajado junto al también rapero Future y que desvelaron durante un Instagram Live.

Dicha expresión "that's a side piece" se utiliza para referirse a la figura de una mujer por la que te sientes atraído de manera física y con la que quieres tener una relación amorosa. Y claro, los fans de ambos han atado cabos y piensan que Kylie y Drake podrían haber tenido más que palabras y por eso el rapero ha querido dejarlo plasmado en su música.

¿Será verdad? De ser así, quedaría confirmado que la relación entre Kylie Jenner y Travis Scott ha llegado a su fin, aunque siguen cuidando juntos a Stormi y su relación como padres de la pequeña parece más que buena.