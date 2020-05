La emotiva y tierna despedida de Clemente Lequio a su hermano, Álex Lequio

Roto de dolor.

Nadie se esperaba el fallecimiento de Álex Lequio. Luchador hasta el último minuto, la mañana del 13 de mayo nos enterábamos de que el hijo de Alessandro Lequio y Ana Obregón fallecía a los 27 años tras luchar contra un cáncer al que tristemente no ha podido ganarle la batalla y que le fue diagnosticado en 2018. Una noticia que nos dejaba helados y a la que su hermano, Clemente, fruto de la relación de Alessandro Lequio con Antonia Dell'Atte ha querido reaccionar en su cuenta personal de Instagram.

“Breathe deep. Enjoy life. Some of you take it for granted (Respira profundo. Disfruta la vida. Algunos lo dan por sentado)'. Este era su último mensaje. Te quiero, Álex, un dolor inmenso que en pequeñísima parte se alivia con el pensar que ya no estás sufriendo. Algún día nos volveremos a ver y podremos disfrutar de todo el tiempo perdido y mal gastado", ha escrito junto a seis imágenes en la que podemos ver a Ana Obregón, Alessandro Lequio y a varios amigos en común de Clemente y Álex.

Unas imágenes que dejan claro que la relación existente entre Clemente y Álex era más que buena, a pesar de que ambos quisieran mantenerla un poco más en privado. "Hay quien cree que hemos estado alejados o que no nos hemos llevado bien, pero no es cierto. Nos llevamos fenomenal y nos vemos a menudo, pero la gente no lo sabe", aseguraba Clemente en una entrevista en 2016.

De hecho, Clemente se desplazó hasta Nueva York para visitar a su hermano durante el tratamiento al que se sometió en Estados Unidos y siempre mantuvieron una relación más que estrecha a pesar de las posibles diferencias que pudiese haber entre sus respectivas familias.