La despedida de Anna Ferrer Padilla a Antonio Juan Vidal

La hija de Paz Padilla también ha querido rendirle homenaje al que fuera el marido de su madre.

El pasado domingo 19 de julio, Antonio Juan Vidal fallecía a los 53 a causa de un tumor cerebral. El marido de Paz Padilla sufría un cáncer desde hacía poco más de un año aunque eran muy pocos quienes tenían conocimiento de lo delicado de su estado de salud hasta que ocurrió el fatal desenlace.

Tanto la actriz y presentadora como el funcionario de la Junta de Andalucía habían querido llevarlo con la máxima discreción y disfrutar de su último tiempo juntos en vida al máximo. Y así ha sido hasta el final, porque la propia Paz Padilla compartía después del funeral celebrado por su muerte varios vídeos en el que aparece en la playa junto a familiares y amigos de la pareja despidiendo a Antonio Juan Vidal frente a una puesta de sol, bailando y cantando.

Unas imágenes que compartía acompañadas del siguiente mensaje: "Cada último rayo del sol de ayer fue por ti, tes quiero my love", en referencia a una cariñosa broma que tenían entre ellos y que incluso fue la que apareció en una de las coronas que acompañaron al féretro horas antes.

Junto a Paz Padilla estaba Anna Ferrer, su mayor apoyo en estos duros momentos. La hija de la presentadora ha querido también rendirle su particular homenaje en Instagram al que fuera marido de su madre -se casaron hacía cuatro años en Cádiz después de haber retomado una historia de amor que vivieron siendo unos adolescentes- publicando una fotografía del día del enlace de Paz y Juan Antonio y unas palabras de lo más sentidas.

"Me gustaba la familia que formábamos. Nunca podré agradecerte todo lo que me has enseñado. Sé que nos seguirás cuidando como siempre hacías", ha escrito la joven, quien terminaba el mensaje con un "avanza, te quiero".

Esta no ha sido la única muestra de cariño por parte de Anna Ferrer Padilla hacia Antonio Juan Vidal. El día anterior, ella misma comentaba la emotiva publicación de despedida de su madre en la que se veía a la pareja fundida en un abrazo con las siguientes palabras: "Habéis sido el mejor ejemplo de amor, respeto y bondad que tendré. Un amor así de pleno y real se merece ser eterno".